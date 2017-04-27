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Управлять Исаакиевским собором после передачи его РПЦ будет патриарх — СМИ

Общество

Храм может получить двойное подчинение в рамках РПЦ

Крестный ход в Исаакиевском соборе
Крестный ход в Исаакиевском соборе

Санкт-Петербург, 27 апреля 2017, 10:57 — REGNUM  После передачи в безвозмездное пользование Русской православной церкви Исаакиевский собор получит статус патриаршего храма. Таким образом, управление собором будет осуществлять напрямую предстоятель РПЦ. Об этом сообщает 27 апреля РБК со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, статус патриарших в России имеют несколько храмов, например, Богоявленский (Елоховский) собор в Москве, Успенский собор в Московском Кремле, Морской собор в Кронштадте, Вознесенский войсковой собор в Новочеркасске (Ростовская область) и ряд других.

«Полномочия по управлению патриаршим собором принадлежат предстоятелю РПЦ <…> хотя у такого собора есть ключарь или настоятель, который «осуществляет текущее руководство богослужебной и иной деятельностью». В управлении патриаршими соборами участвуют и местные архиереи», — пояснил изданию источник в церковных кругах.

По словам протоиерея Владимира Вигилянского, бывшего руководителя пресс-службы патриарха, Исаакиевский собор, вероятно, будет иметь двойное подчинение — главе РПЦ и Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Собеседники РБК также вновь подтвердили, что решение губернатора Санкт-Петербурга о начале процедуры передачи собора в руки церкви было принято после личной просьбы патриарха Кирилла. Ранее Георгий Полтавченко выступал против передачи Исаакия РПЦ из-за того, что это приведет к закрытию самого успешного городского музея.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще 12 января 2017 года вице-губернатор города Михаил Мокрецов сообщил журналистам, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убедил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко изменить свою предыдущую позицию и принять решение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви.

«Основанием, чтобы начать процедуру передачи, является обращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к губернатору Петербурга с просьбой о передаче в безвозмездное пользование Московского патриархата Русской православной церкви Исаакиевского собора. Речь не идет о передаче в собственность. Исаакиевский собор является имуществом казны Петербурга, государственной собственностью, и Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник объекта. Юридический статус собора не меняется», — заявил 12 января Мокрецов.

Однако позже стало известно, что РПЦ так и не направила в Смольный необходимое по федеральному закону заявление о желании получить в безвозмездное пользование Исаакиевский собор.

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Напомним, выступая 26 апреля с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Георгий Полтавченко не коснулся резонансной темы о судьбе Исаакиевского собора. Ни один из парламентариев не задал градоначальнику соответствующий вопрос и после окончания его отчета.

Ранее в тот же день депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили предложение о включении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора в повестку дня пленарного заседания. Инициаторы референдума уже сообщили, что намерены обжаловать бездействие Заксобрания по этому вопросу в судебном порядке.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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