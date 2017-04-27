Большая часть крымских пляжей не готова к приему туристов

Симферополь, , 10:55 — REGNUM Из 428 пляжных территорий на крымском полуострове разрешение на работу получили только 109. Об этом заявила вице-премьер Совета министров Крыма Лариса Опанасюк, передает РИА «Новый день».

«На сегодняшний день из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону. Чтобы открыть пляж, требуется заключение Роспотребнадзора. Данный орган дает заключение только тогда, когда пляж убран, есть вся инфраструктура и проведено обследование дна», — заявила Опанасюк.

По ее данным, из 97 пляжей Алушты необходимые документы оформлены лишь на 13, в Ялте открыты 14 объектов из 88. В некоторых муниципалитетах вовсе готовы по одному пляжу: так, в Феодосии — 1 из 43, в Саках — 1 из 16, в Симферопольском районе 1 из 10. В Ленинском районе не готов вообще ни один из пляжей. А на единственном пляже Щелкино и вовсе начата стройка.

Более благополучно обстоят дела в Судаке и Евпатории: открыт 21 пляж из 27 и 45 из 95 соответственно.

В качестве причины задержки подготовки пляжей в муниципалитетах называют плохую погоду. Несмотря на это, в ряде частных отелей не только привели пляжные территории в порядок, но расставили лежаки и зонтики, в то время как на муниципальных пляжах часто не убирают даже прошлогодний мусор, констатировали в Совмине.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал ускорить процесс приведения пляжей в порядок. «Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов: вовремя сделайте все документы. Пляжи — это наша валюта», — подчеркнул он.