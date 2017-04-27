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Законопроект о сборе данных абонентов сотовой связи внесен в Госдуму

Общество

Требования ужесточаются

Валентина Матвиенко
Иллюстрация: Совет Федерации ФС РФ
Валентина Матвиенко

Москва, 27 апреля 2017, 10:29 — REGNUM  Законопроект о запрете продажи SIM-карт с рук без паспортов внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля. Ужесточаются требования по сбору данных абонентов, покупающих сим-карты операторов сотовой связи.

Прежде всего, предполагается передача оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия. Такая мера необходима, отмечают сенаторы, поскольку пользователи корпоративных услуг сотовой связи не заключают с оператором контракта напрямую и поэтому не передают ему данных.

Усиливается контроль за посреднической деятельностью и предусматривается доступ операторов связи к использованию государственных информационных ресурсов для проверки достоверности данных абонентов. В числе таких ресурсов — Единая система идентификации в инфраструктуре госуслуг (ЕСИА), квалифицированная электронная подпись (КЭП), Единый портал госуслуг и так далее. механизм направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

По итогам деятельности Роскомнадзора по пресечению незаконного распространения идентификационных сим-карт в 2016 году совместно с МВД России были изъяты более 28,5 тыс. карт, выданных без заключения договоров об оказании услуг связи.

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за заключение договоров сотовой связи неуполномоченным лицом и нарушение порядка идентификации абонентов. Но, по мнению авторов законопроекта, меры и госконтроль за деятельностью распространителей сим-карт не приводят к улучшению ситуации и снижению нарушений.

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