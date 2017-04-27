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Рамзан Кадыров: Санкции для чеченских скакунов, что зайцу стоп-сигнал

Общество

На скачках в Чехии лошадь Кадырова пришла первой

Грозный, 27 апреля 2017, 10:29 — REGNUM  Скакун, принадлежащий главе Чечни Рамазну Кадырову, выиграл на скачках в Чехии крупный приз. Сообщая о том, что Дэшинг Хоум пришел первым на дистанции 1400 м, чеченский лидер отметил, что ему не помешали никакие антироссийские санкции.

«Нашим лошадям санкции Запада мешают не более, чем зайцу дорожный знак STOP. На состоявшихся в Праге скачках Дэшинг Хоум выиграл крупный приз — «Мемориал Ярослава Машка» — на дистанции 1400 метров», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Как отметил глава Чечни, в скачках принимали участие лучшие лошади Чехии, но чемпион-майлер 2015 года уверенно выиграл вторую по значимости скачку страны.

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Рамзан Кадыров назвал принятые Чехией санкции «нарушением прав лошадей»

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Министерство финансов Чехии попыталось применить санкции против Рамзана Кадырова. Ведомство объявило о заморозке призовых средств в случае, если его лошади будут побеждать в забегах. Доходы от выигрышей на скачках будут использованы исключительно на управление и сохранение имущества Кадырова. Превысившие сумму расходов доходы не могут быть предоставлены попавшему под санкции субъекту, заявили в Минфине Чехии.

Чеченский лидер назвал принятые чешскими властями санкции в отношении скакунов из его конюшни «нарушением прав лошадей. При этом он отметил, что его скакуны Дэшинг Хоум, Альдар и Альдзабр «сами справятся с ретивыми министрами».

Напомним, глава Чечни попал в список лиц, в отношении которых Евросоюз и США ввели санкции.

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