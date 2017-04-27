В Белоруссии уменьшилось число экономически активных жителей

Минск, , 10:31 — REGNUM Количество занятых в экономике жителей Белоруссии в марте 2017 года уменьшилось на 1,6%, сообщает 26 апреля Национальный статистический комитет Белоруссии.

Согласно сообщению, в экономике республики в марте 2017 года участвовали 4 млн 372,6 тыс. человек. Это на 71,2 тыс. человек меньше, чем в тот же период 2016 года, когда экономически активных жителей было 4 млн 443,8 тыс. человек.

Читайте также: Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры

При этом число зарегистрированных жителей Белоруссии, не имеющих работу, в марте 2017 года составило 43,3 тыс. человек или 1% от населения республики, занятого в экономике страны, сообщает статистический комитет со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты Белоруссии.

В марте 2016 года число зарегистрированных безработных составляло 1,2% от экономически активного населения Белоруссии. Таким образом, в марте 2017 года число безработных уменьшилось на 0,2%.

Читайте также: Возвращение Беларуси?

Напомним, по официальным данным реальная зарплата жителей Белоруссии в первом квартале 2017 года увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В номинальном выражении в марте 2017 года население республики стало получать на 8,4% больше, чем в феврале этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Реальная зарплата белорусов за три месяца выросла на 1%