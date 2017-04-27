Петербургское метро не закроется в ночь на 2 мая

Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В ночь с 1 на 2 мая 2017 года петербургский метрополитен будет работать без ночного перерыва. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба подземки. Как отмечается, такое решение принято «с целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров в период проведения праздничных мероприятий».

На вход и выход в ночь на 2 мая будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 2-х часов ночи до 04:30 в кассах станций метрополитена пассажиры смогут приобрести только жетоны. Проход на станции будет осуществляться и по жетонам, и по электронным проездным билетам.

Напомним, обычно петербургский метрополитен продолжает работу без перерыва всю новогоднюю ночь, а также в ночь на православное Рождество, Пасху, в праздник «Алые паруса», увеличивает продолжительность своей работы в дни других городских праздников.

Кроме того, как стало известно, с 30 апреля в метро Петербурга начнет курсировать ночной поезд-челнок. Как и в предыдущие годы, ночной поезд свяжет станции «Адмиралтейская» и «Спортивная». Интервал движения поезда-челнока — 20 минут. Этот поезд помогает петербуржцам и гостям города перебраться с одного берега Большой Невы на другой в период разводки мостов.

«Двустороннее движение поезда будет осуществляться по праздничным и выходным дням (в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) с 01:00 до 03:00 (исключение оставляют праздничные дни, в которые движение в метрополитене будет организовано круглосуточно)», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Как ожидается, ночной поезд будет курсировать до 15 ноября 2017 года.