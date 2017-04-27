Со дна реки под Воронежем подняты фрагменты немецкой САУ StuG III

Острогожск, Воронежская область, , 10:15 — REGNUM Более 20 взрывоопасных предметов — противотанковых мин и снарядов различных калибров — обнаружено военнослужащими в районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области. Там ведутся работы по разведке местности — чтобы затем провести операцию по подъему со дна реки Дон танка «Генерал Стюарт» времен Великой Отечественной войны, который поставлялся в Красную Армию по ленд-лизу, а также трактора С-65 «Сталинец», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа.

В экспедиции участвуют специалисты экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтеры и предприятие подводно-технических работ «Петр».

Сейчас военные инженеры Западного военного округа ведут инженерную разведку дна реки Дон и прибрежной зоны в районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области. За первый день работ там обнаружено и извлечено более 20 взрывоопасных предметов.

В районе поисковых работ водолазами обнаружены фрагменты немецкой самоходной артиллерийской установки StuG III. Сегодня, 27 апреля, первые фрагменты САУ были подняты со дна реки Дон.

Как пояснили в пресс-службе ЗВО, проведение работ осложнено сильным течением и плохой видимостью (не более 50 см). Танк «Генерал Стюарт» погружен в грунт по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. При этом верхняя часть гусеницы наветренного (выше по течению с подветренной стороны грунта) борта открыта, цела. Задний лист моторного отсека наполовину чист, видны буксировочные серьги.

Как сообщало ИА REGNUM, начало работ по подъему со дна реки Дон танка времен Великой Отечественной войны ЗВО анонсировало в начале этой недели, 24 апреля. Это не первый опыт военных специалистов в проведении подобной операции — в июле 2016 года у села Украинская Буйловка Подгоренского района Воронежской области со дна реки был поднят танк Т-34−76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом предположительно весной-летом 1942 года.

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