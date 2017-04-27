Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос

Москва, , 10:10 — REGNUM Большинство жителей России (90%) никогда не были в Египте. Не планируют поездку в эту страну в ближайшем будущем 82% опрошенных. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Намерены отдохнуть на Красном море в 2017 году или в перспективе ближайших лет собираются 14%. Однако эта доля значительно выше среди тех, кто уже бывал в Египте: посещавшие его много раз готовы туда возвращаться 73%.

Больше всего хотят поехать в Египет молодые люди возрасте 25−34 лет (30%). Люди зрелых возрастов, от 60 и старше, предпочитают воздержаться от подобных планов на отдых (3%).

52% граждан РФ не советует своим близким отдыхать в Египте, в том числе категорически против такого туризма 25%.

Рекомендовали бы посетить Египет 26% опрошенных. Эту страну чаще советуют граждане, которые побывали там много раз (61%) или хотя бы один раз (53%).

За два года действия запрета на полеты в Египет число граждан, поддерживающих эту меру, несколько уменьшилось: если в 2015 г. за нее высказывались 76%, то в 2017 г. — 70%. Одновременно выросло число граждан, настроенных против запрета (с 16% в 2015 г. до 20% в 2017 г.).

Опрос проведен 24−25 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полеты в Египет был введен в начале ноября 2015 года после того, как самолет Airbus A321−231 российской авиакомпании «Когалымавиа» (Metrojet) разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека (в основном россияне), все они погибли.