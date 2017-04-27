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В Екатеринбурге завершились «Дельфийские игры-2017»

Общество

Итоги культурного проекта подвели на зрелищном гала-концерте

На «Дельфийских играх — 2017»
Иллюстрация: Организаторы игр
На «Дельфийских играх — 2017»

Екатеринбург, 27 апреля 2017, 10:13 — REGNUM  В Свердловской области завершился Культурный проект «Дельфийские игры — 2017». Итоги Игр были подведены на зрелищном гала-концерте.

Проект объединил международные и российские соревнования: Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Двенадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. Творческое содержание Игр было тематически связано с реализацией в текущем году Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств «Об объявлении 2017 года Годом семьи, 2018 года — Годом культуры в Содружестве Независимых Государств» от 16 сентября 2016 года, а также с 15-летним юбилеем молодежных Дельфийских игр СНГ.

В рамках Культурного проекта впервые состоялся Молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль, который заложил практическую основу нового формата Дельфийских мероприятий — Евразийских.

В Играх приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ. На протяжении четырёх дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В 2017 году в программу Игр вошли две новые номинации: «Электронный клавишный инструмент» и «Открытая номинация». 22 апреля состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций — «Скрипка» и «Фортепиано», участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.

А вечером прошла Официальная церемония закрытия Культурного проекта «Дельфийские игры — 2017». Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин объявил Игры закрытыми. В ходе гала-концерта состоялись выступления победителей и призеров Дельфийских игр 2017 года.

По результатам соревнований делегации всех стран Содружества, принявшие участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, увозят с собой награды. В официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое — Тульской области, четвертое — Самарской области, третье — Новосибирской области, второе — Свердловской области, а первое — города Москвы.

Культурный проект «Дельфийские игры — 2017» организовали совместно Национальный Дельфийский совет России, правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, министерство образования и науки Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России. Поддержку Играм оказали Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и другие.

Дельфийские игры — уникальный в своем роде проект, который помогает юным дарованиям в полной мере проявить свой талант, обменяться опытом, получить наставления от профессионального жюри, найти новых друзей-единомышленников и создать прочный фундамент для будущего роста. Они прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Благодаря компаниям D-link и «Технологии онлайн-видео», которые обеспечивали прямую интернет-трансляцию, за ходом событий на интернет-телевидении ДЕЛЬФИК ТВ и в социальной сети «Одноклассники» следили десятки тысяч человек. Самыми просматриваемыми номинациями стали «Народный танец», «Фортепиано», «Эстрадное пение», «Современный танец» и «Народные инструменты».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге открылись «Дельфийские игры – 2017»

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Дельфийские игры-2017
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