Рамзан Кадыров: Ливия освободила моряков сухогруза «Мерле»

Грозный, , 09:53 — REGNUM Пять членов экипажа российского сухогруза «Мерле», задержанные в Ливии, отпущены на свободу. В плену по-прежнему находятся капитан судна и старший помощник. Освобождение Дмитрия Артякова, Владимира Макрушича, Павла Морозова, Назара Гришина, Романа Ковишникова стало возможным в результате «большой, кропотливой работы, которая велась с ливийской стороной», рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров журналистам.

В настоящее время в плену остаются капитани старпом. Глава Чечни заверил, что приложит все усилия, чтобы они вернулись на родину в ближайшее время.

Вопрос освобождения экипажа сухогруза «Мерле» Рамзан Кадыров обсуждал с представителями военного и политического руководства Ливии во главе с лидером движения «Единая Ливия» Абдульхамидом Дабиба во время недавней встречи в Москве. По поручению чеченского лидера с ливийскими властями по этому вопросу работал и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Как отметил Кадыров, на контроле у него находится и вопрос освобождения капитана и старпома танкера «Теметерон» Владимира Иекучева и Сергея Самойлова, которые были задержаны в Ливии в 2016 году.

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Напомним, глава Чечни не в первый раз принимает активное участие в вызволении из ливийского плена российских моряков. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года вернулись на родину три члена экипажа танкера «Механик Чеботарев». Более года находились в неволе капитан Андрей Крынин, старпом Станислав Сироткин и второй помощник капитана Валерий Савицкий. Помощь в освобождении одиннадцати членов экипажа танкера, задержанного 16 сентября 2015 года якобы за контрабандный вывоз нефти из порта Зуара оказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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