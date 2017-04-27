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Более 8 тыс. жителей Камчатки остались без света из-за долгов

Общество

Население региона должно за электроэнергию и отопление 2,5 млрд рублей

Фонарь
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Фонарь

Петропавловск-Камчатский, 27 апреля 2017, 09:43 — REGNUM  На Камчатке с начала года энергетики отключили от энергоснабжения 12 209 абонентов, причем почти 4 тыс. из них — в апреле. Причина одна и та же — долги за свет и тепло, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Камчатскэнерго Елена Симаева.

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По ее словам, по закону снабжающая организация может ограничить должникам только подачу электроэнергии, а теплоснабжение можно отключить только на предприятиях, но не в домах и квартирах граждан.

«В первом квартале 2017 года энергоснабжение было ограничено у 8229 жителей полуострова. В очереди на отключение еще 1425 абонентов, они уже уведомлены об ограничении подачи услуги. Всего с начала года энергетики произвели 12 209 отключений света в квартирах и домах жителей края», — уточнила пресс-секретарь.

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Она отметила, что довольно часто люди, после визита специалистов Энергосбыта, самовольно подключаются к сетям. В таких случаях энергетикам приходится повторно их отключать, а документы на таких людей отправляются в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности — штраф для физических лиц может достигать 15 тыс. рублей.

Долг населения Камчатки перед Камчатскэнерго составляет 2,5 млрд рублей — 328,5 млн рублей за электроэнергию и 2,2 млрд рублей за тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки больше других на Дальнем Востоке платят за отопление и горячую воду, содержание. В частности, за тепло — по 4433 рубля за Гкал, а минимальный тариф на Дальнем Востоке — на Чукотке, где люди платят по 1310 рублей 80 копеек. Что касается ГВС, то на полуострове платят по 359 рублей 16 копеек за кубометр, а меньше всего — в Хабаровском крае, где плата за эту услугу составляет 110 рублей 76 копеек.

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