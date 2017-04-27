В Южном Казахстане в 2017 году подадут газ 100 тыс. жителям

Астана, , 09:42 — REGNUM 57 населенных пунктов Южного Казахстана будут газифицированы в 2017 году, сообщает 26 апреля пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области.

Согласно сообщению, на обеспечение газом ЮКО будет выделено в 2017 году 14,1 млрд тенге (2,54 млрд рублей), на эти деньги местные власти смогут подать газ 99,5 тыс. жителям области.

К концу 2017 года количество населенных пунктов в ЮКО, подключенных к газоснабжению, планируют довести до 357 (42,3%).

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Всего на 2017 год запланировано строительство 86 объектов газовой инфраструктуры, в частности, двух автоматизированных газораспределительных станций — «Шанак» в Казыгуртском районе и «Шардара» №18 в Шардаринском районе. Новые станции позволят обеспечить газом всех жителей соответствующих районов.

Всего к концу 2017 года будут газифицированы 1 млн 854 тыс. 807 жителей Южного Казахстана, то есть более 65% населения региона.

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Напомним, с 2009 года в Южно-Казахстанской области были газифицированы 300 из 844 населенных пунктов. В 2017—2020 году в области планируется провести газ еще в 383 населенных пункта, обеспечив газификацию 80,9% ЮКО (на данный момент — 35,5%).

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