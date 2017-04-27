К 1 мая Москву украсят гигантскими цифровыми открытками

Москва, , 09:37 — REGNUM Москву в честь Первомая украсят гигантскими цифровыми открытками. Будет установлено 20 цифровых билбордов, сообщается на портале мэра и правительство Москвы.

В гигантскую открытку превратится и медиафасад Центрального телеграфа. Его размер составит 17 на 26 метров. На открытках можно увидеть букеты весенних тюльпанов и птиц мира — белых голубей, летающих в чистом небе.

Открытки-поздравления с Праздником весны и труда москвичи смогут увидеть уже 28 апреля. Ролики планируется транслировать до 2 мая.

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Добавим, ко Дню Победы Москву украсят более 1100 тематических плакатов и цифровых билбордов. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, разместят портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей и гостей Москвы на майские праздники ждут около 300 различных мероприятий. В столице с 1 по 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы.

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