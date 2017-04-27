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К 1 мая Москву украсят гигантскими цифровыми открытками

Общество

В центре города установят 20 цифровых билбордов

«Первомай на Васильевском острове», С. В. Иванов, масло, холст, 1955
«Первомай на Васильевском острове», С. В. Иванов, масло, холст, 1955

Москва, 27 апреля 2017, 09:37 — REGNUM  Москву в честь Первомая украсят гигантскими цифровыми открытками. Будет установлено 20 цифровых билбордов, сообщается на портале мэра и правительство Москвы.

В гигантскую открытку превратится и медиафасад Центрального телеграфа. Его размер составит 17 на 26 метров. На открытках можно увидеть букеты весенних тюльпанов и птиц мира — белых голубей, летающих в чистом небе.

Открытки-поздравления с Праздником весны и труда москвичи смогут увидеть уже 28 апреля. Ролики планируется транслировать до 2 мая.

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Добавим, ко Дню Победы Москву украсят более 1100 тематических плакатов и цифровых билбордов. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, разместят портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей и гостей Москвы на майские праздники ждут около 300 различных мероприятий. В столице с 1 по 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы.

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1 мая 2017 года
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