Монета «Золотой Путин» появилась в свободной продаже

Москва, , 09:29 — REGNUM Уникальная килограммовая монета «Золотой Путин», выпущенная в 2004 году Центральным банком КНДР в честь встречи в 2002 году президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира, впервые появилась в свободной продаже. Об этом сообщает Life.ru.

«Монета появилась на «Авито» по цене 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Килограммовая монета, официальный номинал которой составляет 20 тыс. вон (чуть более 1,2 тыс. рублей), представляет собой слиток золота 999-й пробы. На аверсе изображен герб России, Московский Кремль и портрет главы российского государства. На реверсе — герб КНДР.

Отмечается, что в продажу монеты, тираж которых составляет всего 10 штук, ранее еще не поступали.