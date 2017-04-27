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«Монумент Славы» в Югре: бесполезный ремонт и уголовное дело

Общество

В Пыть-Яхе три года подряд не могут толком отремонтировать «Монумент Славы»

Современное состояние «Монумента Славы», Пыть-Ях
Иллюстрация: Onf.ru
Современное состояние «Монумента Славы», Пыть-Ях

Пыть-Ях, Югра, 27 апреля 2017, 09:29 — REGNUM  Общественники Югры добиваются приведения в надлежащий вид мемориального комплекса «Монумент Славы» и Вечного огня в городе Пыть-Яхе (ХМАО). Монумент с 2014 года требует капитального ремонта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций.

В декабре 2014 года мемориал должны были капитально отремонтировать. Согласно информации с сайта госзакупок, на капитальный ремонт «Монумента Славы» в Пыть-Яхе было затрачено 7 млн 800 тыс. рублей.

По техзаданию предполагалось выполнить работы по устройству нового гранитного постамента для чаши Вечного огня, изготовлению и монтажу 20 постаментов, установке мемориальной памятной плиты с барельефом, благоустройству территории. Ремонтные работы, по отчетам, завершились к маю 2015 года.

В мае 2016 года общественники обнаружили, что грунт под постаментом чаши Вечного огня провалился, брусчатка дорожек покоробилась, во многих местах плитка выпала, отлетели буквы надписей на барельефах. Различие между проектом и воплощением вообще составило 70%. Огонь мемориала не был зажжен по причине отсутствия магистрального газопровода. Представители организации взяли обратились в прокуратуру Югры с просьбой проверить добросовестность исполнения контракта.

По итогам проверки управление СКР возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») против бывшего директора управления капитального строительства города Пыть-Яха. По версии следствия, подозреваемый зная, что работы в полном объеме на мемориале не произведены, подписал акты о приемке выполненных работ и распорядился перечислить подрядчику деньги.

Между тем мемориальный комплекс до сих пор не приведен в порядок, хоть и находится на гарантии. Монумент потерял две буквы и многоточие в металлической фразе «Вечная память героям…», а ещё две цифры и часть гранитного основания.

Городские власти списывают разруху на вандалов. «К сожалению, в нашем городе существуют вандалы которые сбивают цифры, сбивают буквы. Я не знаю, для чего это делается», — заявил телевидению «Югра» замглавы Пыть-Яха Александр Кочерещенко. Он также заверил, что до начала майских праздников лестничный марш и тротуарная плитка будут восстановлены.

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