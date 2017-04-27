В Москве за ночь 27 апреля выпало 14% месячной нормы осадков
Больше всего осадков выпало в Дмитрове (Московская область) — там зафиксировали 18 миллиметров
Москва, 27 апреля 2017, 08:49 — REGNUM В Москве за ночь 27 апреля выпало 14% месячной нормы осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
На главной метеостанции Москвы на ВДНХ зафиксировали прирост осадков к 6:00 мск в 6 миллиметров. Месячная норма осадков в апреле составляет 44 миллиметра.
Больше всего осадков выпало в Дмитрове (Московская область) — там зафиксировали 18 миллиметров.
В ближайшие двое суток дожди в Москве и Подмосковье сохранятся, к вечеру 27 апреля выпадет 8 миллиметров осадков, а в ночь на пятницу, 28 апреля — еще 8.
Погода в Москве 27 апреля сохранится прохладная: воздух не прогреется выше 10−12 градусов. Порывы ветра могут достигать 7−12 м/с.
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