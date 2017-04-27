Федерализация «Ленских столбов»: отъём природных богатств или развитие?

Якутск, , 08:57 — REGNUM В Якутии снова спорят о перспективах передачи в федеральную собственность нацпарка «Ленские столбы». Организатором круглого стола на эту тему был председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В конференц-зале яблоку негде было упасть. Дискуссия получилась жаркой, не обошлось без взаимных обвинений сторонников и противников так называемой федерализации объекта», — рассказал депутат о том, как прошли слушания.

«Да, вода и леса, тем более недра природного парка находятся в федеральной собственности. Но как он будет развиваться при повышении статуса до национального, не совсем ясно, — отметил Виктор Фёдоров. — Нет должного освещения проекта развития, какие плюсы и минусы могут получить «Ленские столбы». Наша задача — сохранить этот уникальный памятник, его своеобразие и экологию».

Политолог и журналист республики Виталий Обедин уверен, что республика вполне может развивать туристический бренд «Ленские столбы» своими силами, и деньги на эти цели в бюджете найти можно.

Читайте также: «Федерализация даст «Ленским столбам» возможности для дальнейшего развития»

«Товарищи, выступающие за передачу «Ленских столбов» на федеральный уровень, жаловались, что на «нематериальный шедевр» человечества (признанный ЮНЕСКО) в год выделяется 18 млн рублей. А после передачи федералам — будет целых 50. И что без передачи никак, потому что у Якутии никогда нет и не будет таких (и других) денег. Я недоумевал: ну как это «нет и не будет». Денег в Якутии неприлично много. Их хватает на еврохотоны, на закуп таинственно исчезающих оленей в Момском улусе, на дважды банкротящиеся, а затем горящие рыбозаводы, на резиденции (под видом социальных объектов), на финансирование проектов Чубайса, на эксперименты с бананотехнологиями, на порталы стоимостью за 30 млн и так далее, и тому подобное», — комментировал Виталий Обедин.

Политолог вспомнил о трате 107 млн рублей на строительство базы отдыха для VIP-персон на реке Лямпушка, о ежегодных тратах до 260 млн рублей на празднование ысыахов и о многих других расходах, которые можно было бы сократить или вообще убрать.

«Каждый раз, когда я слышу стоны о том, что у Якутии нет денег на важное и нужное, мне хочется брать стонущего за шиворот и тыкать его носом туда, сюда и еще вот туда, — пояснил Виталий Обедин. — У Якутии никогда не будет денег и средств, чтобы создать нормальную туристическую инфраструктуру на Ленских столбах? Серьезно? Это говорят люди, у которых на глазах между Якутском и Табагой лепят унылый ТРК «Северная мозаика» стоимостью 1,2 млрд рублей?!»

Читайте также: Инфраструктура в чистом поле за 150 млн рублей: Путину жалуются на Якутию

Виталий Обедин также высказал на круглом столе предложение дать возможность заниматься туризмом на «Ленских столбах» частникам, потому что, как показывает практика, у них хорошо получается привлекать гостей в республику.

Сторонники федерализации подчёркивают, что речь идёт о повышении статуса объекта.

«Во всех сферах люди заинтересованы в повышении статуса своих организаций. К примеру, это как общеобразовательная школа, которая стремится достигнуть статуса президентской. Среди природных охраняемых объектов наивысший статус — это статус Национального природного парка России. В России их всего 49. Земли при повышении статуса закрепляются без изъятия. Собственники и арендаторы так и остаются закрепленными за территорией. Это не желание федерального центра — это желание якутян», — цитирует YAKUTIA.INFO министра охраны природы региона Сахамина Афанасьева.

Читайте также: «Повышение статуса до самого высокого уровня» — о «Ленских столбах» Якутии

Он также указывал на то, что по вопросу передачи парка в федеральную собственность проводились общественные слушания, на которых это предложение было одобрено. Но общественники сомневаются, что публичное обсуждение действительно проводилось, и подозревают, что за торопливой федерализацией парка могут стоять чьи-то интересы.

«Считаю, что за повышением статуса природного парка кроется скрытый способ отъема природных богатств республики — это работа на перспективу. Нужно учитывать и дальнейшие изменения в законодательстве, которые могут привести к тому, что парк может потерять свой статус вместе со своими землями, имеющими большую ценность», — высказал мнение депутат республики Иван Шамаев.

«Нужно развивать «Ленские столбы» как объект туризма. Создавать рабочие места. Сейчас в год столбы посещают 10 тысяч туристов, — спорил зампредседателя Госсобрания Якутии Анатолий Добрянцев. — Если там всё сделать как надо, их будет ещё больше, и их деньги останутся в Якутии и в районе. Неужели вы против этого? Якутский народ стремится к цивилизации и развитию. А тут мы своими бездумными действиями пытаемся ограничить сами себя».

Читайте также: «На самом деревенском уровне», — депутат Якутии о «Ленских столбах»

Итогом круглого стола стало решение провести ещё одно обсуждение в июле 2017 года уже по итогам анализа поступивших предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, пока якутяне, активно посещающие «Ленские столбы», жалуются на нехватку гидов, отсутствие сервиса и нормальных условий для визитов в природный парк.

«В настоящее время это все очень неорганизованно и, как у нас обычно, на самом деревенском уровне…» — отмечал Виктор Фёдоров после посещения «Ленских столбов».

«Парк просто не готов к такому большому количеству людей», — делал вывод съездивший туда блогер из республики.