Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин

Оренбург, , 08:41 — REGNUM В Оренбурге чиновники и депутаты вновь подняли вопрос о дальнейшей судьбе здания, расположенного по ул. Советской, 1 и являющегося федеральным памятником. Дом 1887 года постройки, в котором находилось знаменитое авиационное училище, выпустившее первого летчика-космонавта Юрия Гагарина и более 300 Героев Советского Союза, сегодня под угрозой разрушения. Специальная комиссия в составе представителей правительства, городской администрации, депутатов городского и областного парламентов 26 апреля выехали на место и озвучили возникшие проблемы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Год спустя после крупного пожара и без того аварийное состояние усугубилось. Для ликвидации возгорания конструкции обильно поливали водой. Хоть и объявлялся в городе режим чрезвычайной ситуации (для просушки здания), однако из-за специфики строения (утепление в виде золы) началось разложение древесины. Председатель Оренбургского горсовета Ольга Березнева выразила мнение, что внутренности здания придется демонтировать.

Напомним, что после пожара было принято решение о выделении из областного бюджета 60 млн рублей на ремонт. Когда рабочие подлатали крышу и стали исследовать помещения, то попали в тупик. Гнилые проваливающиеся под ногами полы, провисший потолок, покосившиеся стены… Состояние не просто удручающие, а как оказалось пока бесперспективное.

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Здание попало в план приватизации федерального имущества, однако желающих приобрести такой балласт пока не нашлось. В центральной части дома заброшенные квадратные метры принадлежат частным лицам, однако на уровне регионального правительства контакт с ними найти не могут. Муниципальная власть готова заняться ремонтом своего имущества, но единая сеть коммуникаций требует работ во всем доме. А это уже речь о другой сумме денег. Кроме того, попасть на территорию другого собственника можно только с его разрешения.

Вице-губернатор Вера Башииова отметила, что у Росимущества нет понимания как в дальнейшем использовать здание. Им интересен объект при наличии одного единственного собственника.

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Городские чиновники подчеркнули, что сейчас стоит главный вопрос — о судьбе здания, являющегося объектом культурного наследия: либо сносить, либо восстанавливать. Договорились провести детальную экспертизу состояния памятника архитектуры.

В мэрии затронули тему неиспользованных до конца бюджетных денег. После ремонта крыши осталось более 40 млн рублей. Глава Оренбурга Евгений Арапов и начальник УЖКХ администрации Оренбурга Татьяна Малышева считают, что эту сумму лучше потратить на новые квартиры для жильцов, чье жилье пострадало во время пожара. Стоит отметить, в доме 117 квартир. Оставшихся денег на новые квадратные метры для пострадавших от пожара явно не хватит, но и резона вкладывать средства сейчас в ремонт дома чиновники не видят.

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Здание является исторической ценностью и его необходимо отстоять, подчеркнула Ольга Березнева. Однако цена вопроса непомерно высока. Чиновники озвучили, что на ремонт нужно как минимум 2 млрд рублей, что неподъемно для бюджета области.

Добавим, у здания по ул. Советской, 1 в Оренбурге три собственника. В федеральной собственности находится 7364,4 кв. метра, 4145,05 кв. метра являются жилыми и находятся в управлении и на обслуживании местной управляющей компании. Площадь нежилых помещений в собственности составляет 89,3 кв. метра.