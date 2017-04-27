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Библиотеки Челябинска ждут проверки: ищут книги про «другие» отношения

Общество

В поле зрения законотворцев попали книги серии «Другой, другая, о других», предназначенные для детей среднего школьного возраста

Челябинск, 27 апреля 2017, 08:26 — REGNUM  Изъятие книг из библиотечной системы проекта «Другой, другая, о других» Людмилы Улицкой, пропагандирующих нетрадиционные семейные отношения, обсудят в Челябинской городской думы на ближайшем заседании. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат думы Константин Нациевский.

На заседании гордумы Челябинска депутатам будет представлен доклад о проекте, который, по мнению депутата, под видом информации о толерантном отношении к гомосексуализму, пропагандирует нетрадиционные семейные отношения в среде несовершеннолетних.

«Молодая беременная женщина рассказывает своему сыну и пришедшему к нему в гости другу о прелестях однополой любви, о том, как это естественно и замечательно. Весьма подходящий момент для рекламы нетрадиционной сексуальной ориентации», — заявляет депутат.

«Далее в книге детям предлагается узнать то, о чем «мало кто знает», — историю гомосексуальных браков: «У африканской народности азанде мужчинам разрешалось иметь несколько жен, но при этом другим мужчинам жен не хватало, поэтому они могли брать себе в «жены» юношей 12−20 лет. С родителями мальчика «муж» должен был вести себя так, как положено почтительному зятю. Если мальчик изменял с другим мужчиной, его «муж» мог потребовать немедленно заплатить за нарушение супружеской верности. Мальчик выполнял все работы по дому и сохранению имущества, которые обычно выполняла женщина. Однако, когда «мальчик-жена» достигал зрелости, он уходил от «мужа», становился воином и брал себе в жены женщину, если, конечно, удавалось. Если нет — он тоже находил себе «мальчика-жену». Девочкам, кстати, тоже не возбраняется жить друг с другом: «Не надо думать, что гомосексуальные браки заключались только между мужчинами, — у других африканских племен, например, у панди, приняты браки между женщинами», — пояснил Константин Нациевский.

Депутат планирует инициировать проверки библиотечной системы Челябинска и образовательных учреждений города на наличие книг, пропагандирующих нетрадиционные семейные отношения, а также проведение экспертизы содержания в некоторых изданиях информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Отметим, кроме книг скандального проекта Людмилы Улицкой в библиотеках Челябинска встречаются издания иностранных авторов, пропагандирующих нетрадиционные семейные отношения. Так, в 2015 году по инициативе родителей была проведена экспертиза книги французской писательницы Мари-од Мюрей, выпущенной издательством «Самокат». Она была издана по программе «Пушкин», сформированной фондом «Пушкинская библиотека» в рамках деятельности института «Открытое общество» (фонда Сороса). В декабре 2015 года Прокуратура города Челябинска постановила «предпринять меры по изъятию книги «Oh, Boy!» писательницы Мари-од Мюрей из городских библиотек.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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