В США супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли с разницей в 40 минут

Чикаго, США, , 08:20 — REGNUM В Чикаго (США) супруги, прожившие вместе 69 лет, ушли из жизни в один день, пишет Associated Press.

Тереза и Исаак Ваткины скончались с разницей в 40 минут. Женщина умерла в 00:10 по местному времени 22 апреля, а дыхание ее мужа остановилось, когда родственники разъединили руки супругов.

Дочь семейной пары Клера на похоронах сказала, что их любовь была так сильна, что друг без друга жить они не смогли бы. Сын Лео вспомнил, что его отец никогда ничего не хотел делать без жены.

Аналогичный случай произошел в штате Калифорния (США) двумя годами ранее, там в один день скончались супруги, прожившие в браке 67 лет.

89-летняя Вайолет Хартвиг умерла спустя пять часов после смерти своего мужа — 90-летнего Флойда.

Когда их госпитализировали — Флойда с онкологическим заболеванием, а Вайолет с болезнью почек, дети поместили их в одну палату, а кровати поставили рядом. До последней минуты они держались за руки.