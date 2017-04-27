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В Приморье приютили истощенного годовалого медвежонка

Общество

Юная медведица весит всего шесть килограмм, в то время как нормальный для этого возраста вес — 17-20 кг

Владивосток, 27 апреля 2017, 08:11 — REGNUM  Истощенный медвежонок поселился в приморском Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных, сообщили в пресс-службе организации.

Медвежонка привезли в реабилитационный центр 26 апреля. По оценкам экспертов, медведь родился около года назад.

«Его обнаружили рыбаки в Красноармейском районе Приморского края. Со слов очевидцев, медвежонок «еле передвигался по склону и не убегал от людей, мы два дня за ним наблюдали, взрослой медведицы так и не обнаружили», — сообщили в центре.

Так медвежонок оказался в реабилитационном центре. Трудно сказать, почему он остался без матери.

Не исключено, что малыш отстал от своего семейства после выхода из зимней спячки. А может быть, «не прошел» естественный отбор — он плохо питался из-за недостатка еды. В пользу этого предположения говорят данные специалистов о неурожае основных нажировочных кормов (кедра и дуба).

«В Центре реабилитации медвежонок прошел осмотр: это оказалась юная медведица весом всего 6 кг! При среднем весе медвежат в этом возрасте 17−20 кг. Она оказалась настолько слаба, что практически не сопротивлялась при осмотре», — сообщили в центре.

Сейчас медведицу, которой дали имя Лаулю (в честь удэгейского стойбища в Красноармейском районе, откуда привезли малышку), кормят, чтобы она окрепла и со временем смогла вернуться в дикую природу.

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