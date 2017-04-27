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Какие темы для австрийцев являются наиболее важными?

Общество

В связи с наплывом беженцев в страну за последние два года, жители Австрии отметили, что переживают за будущее своей страны

Вена, 27 апреля 2017, 08:12 — REGNUM  Для австрийцев тема интеграции беженцев такая же важная, как и вопросы, связанные с налогами, пенсией и экономическим развитием страны, сообщает Die Presse.

К такому заключению пришли сотрудники Международного института маркетинговых и социальных исследований после обнародования результатов опроса по заказу Австрийского интеграционного фонда.

В опросе, центральной темой которого был вопрос интеграции, участвовали около тысячи австрийских граждан старше 16 лет.

В связи с наплывом беженцев в страну за последние два года, жители Австрии отметили, что переживают за будущее своей страны.

73% отметили, что опасаются распространения радикального ислама, 72% — наплыва беженцев в страну.

Наряду с этим, 72% также выразили обеспокоенность по вопросам пенсионного страхования, 69% — по вопросам налогового обложения и обесценивания сберегательных вкладов, а 52% опасаются последствий высокого государственного долга Австрии.

Единогласно респонденты высказались за усиление интеграционных процессов, ссылаясь на то, что мигранты должны прилагать больше усилий в принятии культуры и традиций австрийского общества, а также в изучении немецкого языка.

90% опрошенных граждан считают, что интеграционные механизмы в Австрии работают плохо и что над ними следует работать.

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