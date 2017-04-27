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«Свидетелей Иеговы"* упрекают в обмане коренных народов ХМАО

Общество

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Проповедники Свидетелей Иеговы
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Проповедники Свидетелей Иеговы

Ханты-Мансийск, 27 апреля 2017, 08:10 — REGNUM  Решение Верховного суда о признании «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией положительно скажется на жизни коренных народов Югры», считает депутат думы ХМАО, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник парламентария Михаил Еремеевский.

«Деятельность адептов псевдо религиозных организаций влечёт необратимые последствия для традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Так, под влиянием сектантов коренные жители отказываются от традиционной пищевой культуры, за бесценок отдают пушнину, рыбу и мясо, собственными руками уничтожают святилища, имеющие огромную культурную ценность», — рассказал член Команды Югры Александр Новьюхов.

В решении от 20 апреля 2017 года указано о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России. Имущество организации суд обратил в доход государства. В качестве истца в судебном споре выступило министерство юстиции России. В своём заявлении ведомство обращало внимание на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

В Югре насчитается несколько тысяч последователей этой религиозной организации, которая отличается своеобразным взглядом на христианство. «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) базируются во всех крупных городах ХМАО. Напомним, в 2010 году в детской библиотеке Когалыма (Югра) были обнаружены книги ныне запрещенной религиозной организации, признанные экстремисткими. А в июле 2015 года в Сургуте «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели трехдневный конгресс на тему «Подражайте Иисусу!» с участием 1200 человек.

«Данное решение Верховного суда ограничит миссионерскую деятельность и эксплуатацию членов организации, создаст трудности по сбору пожертвований, выпуску специализированной литературы. Своевременное и правильное решение Верховного суда самым положительным образом отразится на жизни коренных малочисленных народах Севера», — отметил депутат Александр Новьюхов.

Читайте ранее в этом сюжете: В детской библиотеке обнаружена книга свидетелей Иеговы (Югра)

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