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Жители Магаданской области начали составлять карту плохих дорог

Общество

Одна из первых дорог, которую отметили водители, ведет в морской торговый порт Магадана

Сусуман, Магаданская область, 27 апреля 2017, 07:56 — REGNUM  Люди поддержали предложение активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта создать карту плохих дорог региона, пишет ОТР.

Одна из первых дорог, которую отметили водители, ведет в морской торговый порт Магадана, движение транспорта там достаточно интенсивное. Асфальт на этом участке разрушается прямо на глазах, береговую линию размывает море. Но дорожники на это пока не обращают внимания, говорят горожане. Схожая ситуация с дорогами и на других окраинах Магадана. По словам водителей, поездки становятся экстремальными: через каждые несколько метров — глубокие ямы и ухабы.

Отдельная проблема — дороги в колымской глубинке, таковыми они иногда являются только на карте. Некоторые нуждаются в экстренной реконструкции — каждую весну их размывают талые воды. Сообщить о проблемных участках может любой желающий. Для этого достаточно загрузить на специальный сайт фотографии или видео. Региональные чиновники о проблемах знают и поясняют: денег в муниципальном бюджете на ремонт всех дорог нет.

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