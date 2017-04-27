В Новосибирске запущена онлайн-карта качества воздуха

Новосибирск, , 10:09 — REGNUM Сервис, который позволяет следить за качеством воздуха в режиме онлайн, запущен в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чтобы следить за состоянием окружающей среды, разработчик разместил по городу 16 датчиков — микростанции мониторинга отслеживают наличие в воздухе частиц PM 2,5 и PM 10 , а также влажность, температуру и атмосферное давление. Информация доступна бесплатно всем желающим на сайте cityair.ru.

«CityAir помогает выбрать комфортный и безопасный для здоровья район для жилья, спланировать маршруты прогулок и занятий спортом. И предупредит об опасных экологических ситуациях людей, особо чувствительных к наличию посторонних частиц в воздухе», — отмечают разработчики.

Авторы идеи подчеркивают, что PM — смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.

«Если вы замечали смог в центре крупного мегаполиса, знайте — это частицы PM 2,5 и PM 10 . Мелкодисперсные частицы — одна из главных причин заболеваний органов дыхания, в том числе и рака легких. Они оседают в верхних дыхательных путях и в легких. Чем мельче частицы — тем «глубже» они проникают в организм. Даже кратковременное воздействие PM 10 плохо сказывается на здоровье органов дыхания. Если частицы PM 2,5 опасны в долгосрочной перспективе, то частицы PM 10 наносят вред здоровью здесь и сейчас», — приводится информация на ресурсе.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на 11:30 часов по местному времени 27 апреля, самый чистый воздух, согласно данным ресурса, был в Центральном районе Новосибирска, в среднем по городу «терпимо» — три по десятибалльной шкале.