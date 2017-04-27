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В Британии инвесткомпания потратила £20 млн на покупку деревни

Общество

Прежний владелец назначал низкую арендную плату для жителей Уэст Хеслертон

Шарль-Франсуа Добиньи. Вечер. 1852
Шарль-Франсуа Добиньи. Вечер. 1852

Лондон, 27 апреля 2017, 07:51 — REGNUM  Покупку деревни Уэст Хеслертон (графство Норт-Йоркшир, Великобритания) за 20 миллионов фунтов стерлингов совершила британская инвестиционная компания Albanwise, передает телеканал ITV.

«Albanwise Ltd должна стать новым владельцем владения Уэст Хеслертон, компания рассчитывает включить его в состав владений в Норт-Йоркшире», — сообщил сотрудник компании.

Уточняется, что Уэст Хеслертон выставили на продажу в 2016 году. Прежний владелец — Ева Дануэй, умершая в 2010 году.

Женщина устанавливала для жителей населенного пункта низкую арендную плату. Сама она получила эту собственность по наследству в 1960-х гг.

По данным телеканала, площадь населенного пункта превышает 850 гектаров, на территории есть большой особняк с более чем 20 комнатами, а также 43 жилых дома, павильон для занятий спортом, спортивные площадки и паб.

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