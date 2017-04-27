Египет вводит электронные визы для туристов

Дубай, ОАЭ, , 07:29 — REGNUM Власти Египта с 1 июня 2017 г. планируют ввести электронные визы для туристов, въезжающих в страну. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил министр туризма Египта Яхья Рашид на арабском туристическом форуме в Дубае.

«С введением этой системы каждый турист в любой точке планеты сможет в электронном режиме подать на визу и получить ее», — сказал он.

Министр туризма Египта считает, что данная мера позволит упростить процедуру прохождения контроля в аэропортах страны и будет способствовать притоку туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс «Шарм-эль-Шейха — Санкт-Петербург», взорвался в воздухе 31 октября 2015 г. В результате теракта погибли 224 человека.

Российская Федерация приостановила авиасообщение с Египтом. Условием возобновления авиасообщения стало усиление безопасности в аэропортах страны. Авиасообщение до сих по не восстановлено, Каир надеется, что это произойдет в 2017 году.

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