Проект благоустройства набережной Новосибирска доверили москвичам

Новосибирск, , 07:52 — REGNUM В Новосибирске разработан дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной. Всего планируется облагородить 7,5 га на общую сумму 140 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, над дизайн-проектом набережной трудились специалисты КБ «Стрелка» из Москвы в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А». Кроме того, власти уверили, что учитывались и рекомендации участников проектного семинара, который состоялся 10 марта. Работа над проектом еще не завершена, предложения и рекомендации от жителей будут приниматься до 14 мая.

Ранеесообщало, что на благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске в 2017 году выделено 140 млн рублей. Она была включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. Ее благоустройство будет выполнено за счет федеральной и областной субсидии. Так, запланированы мероприятия по освещению территории, мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-парковой мебели, озеленению и ландшафтным работам. Напомним, что набережная в Новосибирске стала Михайловской в апреле 2016 года. Переименовать набережную Оби в «Михайловскую набережную» в честь инженера-строителяпредложил Союз краеведов города.

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