Четверг, 27 Апреля 2017 года
08:31:51 МСК

Проект благоустройства набережной Новосибирска доверили москвичам

Общество

В Новосибирске разработан проект благоустройства набережной на общую сумму 140 млн рублей

Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске
Иллюстрация: Green.novo-sibirsk.ru
Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске

Новосибирск, 27 апреля 2017, 07:52 — REGNUM  В Новосибирске разработан дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной. Всего планируется облагородить 7,5 га на общую сумму 140 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, над дизайн-проектом набережной трудились специалисты КБ «Стрелка» из Москвы в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А». Кроме того, власти уверили, что учитывались и рекомендации участников проектного семинара, который состоялся 10 марта. Работа над проектом еще не завершена, предложения и рекомендации от жителей будут приниматься до 14 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске в 2017 году выделено 140 млн рублей. Она была включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. Ее благоустройство будет выполнено за счет федеральной и областной субсидии. Так, запланированы мероприятия по освещению территории, мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-парковой мебели, озеленению и ландшафтным работам. Напомним, что набережная в Новосибирске стала Михайловской в апреле 2016 года. Переименовать набережную Оби в «Михайловскую набережную» в честь инженера-строителя Константина Михайловского предложил Союз краеведов города.

Читайте также: Сквер Крячкова и Михайловская набережная появились в Новосибирске

Читайте ранее в этом сюжете: На благоустройство набережной в Новосибирске потратят 140 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
ещё главное