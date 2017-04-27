Губернатору о главном: безработные шахтеры Сахалина, медики в бронежилетах

Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM Профсоюзные лидеры Сахалинской области озвучили губернатору Олегу Кожемяко важные для ключевых отраслей вопросы. Одна из главных тем прошедшей встречи — отсутствие инвесторов на последней угольной шахте Сахалина. О своих медицинских и не только проблемах рассказали главе островного региона представители здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Добыча угля никому не нужна — шахтеров переобучат

Ситуация на последней угольной шахте Сахалина «Ударновская» остается напряженной. Все попытки спасти производство, увы, не увенчались успехом. Сегодня самое главное — обеспечить работой 450 шахтеров, которые могут оказаться на улице.

Председатель шахтерской профсоюзной «Ударновской» организации Сергей Володарский обратился к губернатору с просьбой найти для шахты инвестора.

«Нами создана рабочая группа, ответственная за то, чтобы работники в течение короткого времени получили вторые специальности, и мы могли бы сделать им предложения по трудоустройству. Сейчас нельзя сказать, сколько работников останется без работы, но мы договорились о том, что ежемесячно я буду лично приезжать, контролировать ситуацию. С предложениями об инвестировании мы уже обращались к различным компаниям, в том числе и китайским, но желающих вкладывать деньги в этот проект не нашлось. Затраты необходимы существенные — сейчас — полтора миллиарда, потом — полтора миллиарда. И при этом никто не гарантирует, что предприятие выйдет на окупаемость», — ответил Олег Кожемяко.

Глава областной профсоюзной организации Анатолий Крутченко сообщил также, что переобучение работников будет проходить за счет собственника предприятия и при содействии правительства Сахалинской области.

«Когда мы совсем недавно посещали трудовой коллектив, была озвучена информация о том, что работники, которые прекратят работу и пойдут учиться, будут получать стипендию в размере минимальной заработной платы, установленной в Сахалинской области. Если работники захотят работать и параллельно обучаться, для них будет разработан индивидуальный график. Люди в беде брошены не будут. В состав рабочей группы, о которой говорил губернатор, обязательно должен входить представитель профсоюзной стороны, который будет работать непосредственно с людьми на месте», — подчеркнул профсоюзный лидер.

Медики в бронежилетах

Еще одну острую проблему подняли на встрече с главой региона работники станций скорой медицинской помощи. Люди рассказали, что порой бригады медиков отправляются на вызовы в бронежилетах. В одном из таких учреждений руководство на жалобы врачей не реагирует.

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Председатель медицинского профсоюза Наталья Александрова обратила внимание главы региона на состояние здоровья самих медиков — с начала 2017 года работники сахалинского здравоохранения практически лишились возможности поправить свое здоровье в местных санаториях по льготным ценам.

«К сожалению, в данной ситуации все происходит по старой пословице — сапожник без сапог. Всегда врачи и медсестры больше времени уделяют пациентам, чем себе. Необходимо проводить диспансеризацию среди медицинских работников, вакцинацию — как раз сейчас мы закупаем хорошие прививочные препараты. Ну, а по путевкам — думаю, мы решим этот вопрос и найдем необходимые возможности», — ответил Олег Кожемяко.

Тему льготных путевок для членов профсоюза подняли на встрече профсоюзные лидеры и других отраслей — этот вопрос актуален для региона. Одна из крупнейших здравниц Сахалина — Синегорские минеральные воды — в свое время была построена на профсоюзные деньги. Губернатор подчеркнул, что люди с высоким уровнем дохода на дешевые путевки рассчитывать не смогут, а вот тем, чьи доходы не позволяют поправить здоровье за свой счет, обещал помочь.

В ходе встречи губернатор и профсоюзные лидеры обсудили насущные проблемы почти всех отраслей. Поговорили о привлечении молодежи в сельское хозяйство, о транспортной доступности Северо-Курильска, о головотяпстве некоторых муниципальных начальников, лишивших горожан возможности проехать на кладбища в Родительский день. В частности, в Южно-Сахалинске в этот день людям в автобусах говорили, что их проездные не действительны, вне зависимости от того, старик это был, ветеран или инвалид. Подобные выходки губернатор назвал «головотяпством» и подчеркнул, что, «если это о чем-то и говорит, то не о нормальном управлении».

Флот за бортом

Единственная отрасль, профсоюз которой не был представлен на встрече — торговый и рыбопромысловый флот. Между тем, права работников именно в этой отрасли вызывают множество нареканий.

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Проблема в том, что представительства Российского профсоюза моряков на Сахалине нет уже давно. Когда-то был, но представителя РПСМ в свое время угрозами попросту выжили из региона.

«Мы намерены расширять сеть представительств, хочет этого кто-то или нет. И на Сахалине наше представительство обязательно появится вновь, думаю, что уже скоро. Я уверен, что руководство региона должно быть в этом заинтересовано в первую очередь, ведь Сахалин — портовый, морской и флотский регион. Не думаю, что слава «пиратской республики» — это то, чего хотят власти области. Поэтому, обязательно нужно работать, работать совместно, на благо людей, которые выбрали нужную и важную профессию и должны быть уверены, что их права защитят во всех регионах страны», — сказал инспектор Дальневосточной организации РПСМ Владимир Козорез

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Как сообщало ИА REGNUM, угольная отрасль Сахалина испытывает в последнее время большие трудности. Инвесторы предпочитают вкладывать деньги в угольные разрезы, между тем, практически все сахалинские шахты остаются не у дел. Последняя, «Ударновская», вряд ли сможет продолжить работу. Еще одной наиболее проблемной темой остаются права моряков и рыбаков Сахалина. По мнению РПСМ, Сахалин занимает первое место в стране по беспрецедентным нарушения прав моряков.