«Такой поддержки даже в СССР не было»: многодетные об указе главы Якутии

Якутск, , 08:18 — REGNUM Председатель Союза многодетных матерей Якутска Римма Горохова высоко оценила новые меры главы республики Саха (Якутия) Егора Борисова по усилению адресной социальной поддержки малоимущих категорий граждан, снижению уровня безработицы, развитию самозанятости как приоритетных направлений по борьбе с бедностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Егор Борисов: «Благодаря таким Героям Труда Якутия может развиваться»

21 апреля Борисов подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Республики Саха (Якутия)». В нем есть отдельный пункт о поддержке многодетных матерей (в республике насчитывается более 1600 матерей с семью и более детьми). Согласно документу женщинам, родившим семь, восемь и девять детей, будут вручены знаки «Материнская слава» и произведены единовременные выплаты в размере 50, 75 и 100 тысяч рублей соответственно. Матери-героини, воспитавшие более десяти детей, получат миллион рублей в качестве единовременной помощи.

Читайте также: Матерям с десятью и более детьми в Якутии будут давать миллион рублей

«Принятые документы появились неспроста, — сообщил Егор Борисов, выступая 25 апреля в парламенте региона с отчетом о деятельности органов исполнительной власти. — Этому предшествовала большая подготовительная работа. Вплоть до того, что я лично посещал многодетные и малоимущие семьи, разговаривал с людьми, делал для себя определённые выводы. Выявлением остронуждающихся семей и граждан теперь будут заниматься муниципальные органы власти на поселенческом уровне. Надеюсь, что эффект от этих решений люди скоро почувствуют. А мы будем думать дальше, как смягчить ситуацию для тех, у кого не хватает денег на самое необходимое».

«Такой поддержки, оказываемой семьям с детьми, какая есть у нас, не было даже во времена хваленой советской власти. Глава региона сделал материнство одним из приоритетных направлений государственной политики. Сейчас женщины стремятся рожать детей, понимая, что это престижно и почетно», — отметила Римма Горохова.