«Небездумное» отношение к медицине в Якутии спасло много жизней

Якутск, , 06:09 — REGNUM Глава Якутии Егор Борисов рассказал о будущем сферы здравоохранения в республике. Якутия стремится выполнить поручение президента Владимира Путина о повышении к 2018 году средней заработной платы врачей до 200% от средней в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по итогам 2016 года средняя начисленная зарплата врачей в Якутии была больше средней по региону на 46,5% и составила 76,4 тыс. рублей.

Укрепляется материально-техническая база: не за горами окончание строительства республиканского перинатального центра, возводится современный реабилитационный центр для детей-инвалидов.

В ближайшем будущем начнется строительство онкологического центра, затем — вторая очередь кардиологического центра. Происходит переход на высокотехнологичную и инновационную медицину. Якутские врачи делают трансплантацию почек и печени, следующий шаг — операции по пересадке сердца.

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«Конечно, мы испытываем некоторые сложности в организационном плане, потому что федеральный центр требует от нас сократить расходы на больницы, особенно на Севере. Но, когда мы воспротивились и не стали закрывать медучреждение в Тикси, это спасло много жизней при крушении самолета ИЛ-18. Мы подтвердили, что нельзя бездумно сокращать медучреждения в республике, все должно быть с учетом наших региональных особенностей», — отметил Борисов.

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