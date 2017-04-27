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Егор Борисов: «Благодаря таким Героям Труда Якутия может развиваться»

Общество

Лесничему Хангаласского района республики Варваре Устиновой присвоено звание Героя Труда РФ

Якутск, 27 апреля 2017, 05:08 — REGNUM  Лесничий Хангаласского района Варвара Устинова, которой президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда РФ, заявила, что «счастлива от высокой оценки своего труда», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Все, кто работал со мной и помогал оберегать родной край, заслужили это звание. Именно они — обладатели этой награды. Почти 80% нашей территории занимает тайга. В рамках Года экологии мы запланировали множество важных мероприятий, направленных на защиту леса. Отрадно, что в них принимают активное участие молодые люди. Я заметила, что за последние годы они стали с пониманием относиться к родной земле. Давайте вместе беречь уникальную природу Якутии», —призвала Варвара Устинова.

С Варварой Устиновой лично знаком глава региона. Егор Борисов очень высоко оценивает деятельность нового Героя Труда РФ.

«Она — настоящий фанат своего дела. Живет работой, предана интересам охраны природы, защиты и воспроизводства леса. На вверенной ей огромной территории — почти 3 миллиона гектаров. И буквально каждый уголок она, как заботливая хозяйка, знает, лелеет и оберегает. Благодаря ее новаторским идеям процент возгорания лесов стал в пять раз меньше, чем в среднем по республике. На таких людях, как говорят, и держится наша земля», — написал глава в своем Instagram.

Накануне 95-летия Якутии прошло также вручение республиканских наград. Ими были отмечены работники образования, здравоохранения, социальной сферы.

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«Благодаря таким людям, которые вносят значительный вклад в будущее Якутии, регион имеет возможность развиваться. Труд — основа нашей жизни», — отметил, вручая награды, Егор Борисов.

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Вручение государственных наград
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