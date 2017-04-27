Егор Борисов: «Благодаря таким Героям Труда Якутия может развиваться»

Якутск, , 05:08 — REGNUM Лесничий Хангаласского района Варвара Устинова, которой президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда РФ, заявила, что «счастлива от высокой оценки своего труда», передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Егор Борисов: «У Якутии 95 лет побед и достижений»

«Все, кто работал со мной и помогал оберегать родной край, заслужили это звание. Именно они — обладатели этой награды. Почти 80% нашей территории занимает тайга. В рамках Года экологии мы запланировали множество важных мероприятий, направленных на защиту леса. Отрадно, что в них принимают активное участие молодые люди. Я заметила, что за последние годы они стали с пониманием относиться к родной земле. Давайте вместе беречь уникальную природу Якутии», —призвала Варвара Устинова.

С Варварой Устиновой лично знаком глава региона. Егор Борисов очень высоко оценивает деятельность нового Героя Труда РФ.

«Она — настоящий фанат своего дела. Живет работой, предана интересам охраны природы, защиты и воспроизводства леса. На вверенной ей огромной территории — почти 3 миллиона гектаров. И буквально каждый уголок она, как заботливая хозяйка, знает, лелеет и оберегает. Благодаря ее новаторским идеям процент возгорания лесов стал в пять раз меньше, чем в среднем по республике. На таких людях, как говорят, и держится наша земля», — написал глава в своем Instagram.

Накануне 95-летия Якутии прошло также вручение республиканских наград. Ими были отмечены работники образования, здравоохранения, социальной сферы.

Читайте также: Читайте также: К 95-летию Якутии в Москве впервые заложен Якутский сквер

«Благодаря таким людям, которые вносят значительный вклад в будущее Якутии, регион имеет возможность развиваться. Труд — основа нашей жизни», — отметил, вручая награды, Егор Борисов.