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Число пользователей сетей 4G в КНР достигло 836 млн и продолжает расти

Общество

К 2018 году планируется обеспечить высокоскоростной связью население удаленных районов страны

Пекин, 27 апреля 2017, 04:57 — REGNUM  Китай насчитывал 836 млн пользователей сетей связи 4G на конец марта, что значительно больше, чем тремя месяцами ранее, сообщает 26 апреля Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

Число пользователей сетей сотовой связи четвертого поколения значительно увеличилось к концу марта 2017 года с 770 млн пользователей тремя месяцами ранее. Кроме того, абоненты значительно нарастили объем передаваемого трафика, достигнув среднего показателя 1,2 гигабайт информации в месяц на конец первого квартала 2017 года. При этом, данный показатель на конец 2016 года составил 1 гигабайт.

Китай, обладающий самой обширной сетью 4G, планирует к 2018 году увеличить количество станций 4G на 2 млн, при чем преимущественно в отдаленных сельских районах и деревнях.

Напомним, что Китай планирует к 2020 году внедрить в широкое использование сети пятого поколения (5G).

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские операторы мобильной связи намерены внедрить 5G к 2020 году

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