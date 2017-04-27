Число пользователей сетей 4G в КНР достигло 836 млн и продолжает расти
К 2018 году планируется обеспечить высокоскоростной связью население удаленных районов страны
Пекин, 27 апреля 2017, 04:57 — REGNUM Китай насчитывал 836 млн пользователей сетей связи 4G на конец марта, что значительно больше, чем тремя месяцами ранее, сообщает 26 апреля Министерство промышленности и информационных технологий КНР.
Число пользователей сетей сотовой связи четвертого поколения значительно увеличилось к концу марта 2017 года с 770 млн пользователей тремя месяцами ранее. Кроме того, абоненты значительно нарастили объем передаваемого трафика, достигнув среднего показателя 1,2 гигабайт информации в месяц на конец первого квартала 2017 года. При этом, данный показатель на конец 2016 года составил 1 гигабайт.
Китай, обладающий самой обширной сетью 4G, планирует к 2018 году увеличить количество станций 4G на 2 млн, при чем преимущественно в отдаленных сельских районах и деревнях.
Напомним, что Китай планирует к 2020 году внедрить в широкое использование сети пятого поколения (5G).
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