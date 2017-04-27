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Статистика: В Гондурасе стали меньше убивать

Общество

В 2016 году убийств стало немного меньше

Тегусигальпа, 27 апреля 2017, 04:56 — REGNUM  Уровень убийств в Гондурасе, одном из самых неблагополучных государств по данному показателю в Центральной Америке, в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом, передает Reuters.

Согласно данным Национального автономного университета Гондураса, количество убийств в 2016 году составило 59,1 на 100 тыс. человек. В 2015 году коэффициент составлял 60 убийств на 100 тыс. человек.

Однако общее число зарегистрированных убийств стало выше — 5150 убийств в 2015 году против 5148 в 2015 году. По видимому, коэффициент снизился благодаря росту численности населения Гондураса.

Тем не менее, за несколько лет число насильственных смертей в стране снизилось значительно. Самым кровавым из последних лет в Гондурасе до сих пор считается 2012 год, в котором число убийств составило 90,4 на 100 тыс. человек.

В начале 2014 года президентом Гондураса стал Хуан Эрнандес, который развернул в стране «войну с преступностью» — к борьбе с картелями и бандами была привлечена военная полиция, значительно увеличен военный бюджет.

24 апреля 2017 года Гондурас, Сальвадор и Гватемала, договорились о начале межгосударственного проекта, получившего название «План Крепость», который направлен на усиление контроля границ и на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, отмыванием денег и работорговлей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сальвадор, Гондурас и Гватемала объединяются для борьбы с оргпреступностью

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