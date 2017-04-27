Егор Борисов: «У Якутии 95 лет побед и достижений»

Якутск, , 02:12 — REGNUM В связи с отмечаемым 27 апреля 95-летием со дня образования Якутской АССР глава региона Егор Борисов высказался о значении государственности в современных условиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Образование республики в 1922 он оценил как шанс сделать резкий скачок в развитии региона.

«До этого у нас в экономическом плане имелось только скотоводство, а после образования автономии началось промышленное освоение территорий. История XX—XXI веков для Якутии — это история больших побед и достижений. За эти 95 лет мы приобрели всё то, что есть у цивилизованного мира: образование, промышленность, культуру. Теперь можем составлять конкуренцию на российском и даже на мировом уровне, — отметил глава Якутии. — Сегодня мы имеем единое правовое поле по всей Российской Федерации, имеем за собой право решать волнующие нас вопросы, и в этом я вижу всю выгоду от того, что у нас есть государственность».

Сегодня среди всех регионов Дальнего Востока Якутия лидирует по естественному приросту населения, а продолжительность жизни в регионе за последние пять лет увеличилась с 66 до 70 лет.

Успешно реализуются ключевые проекты и программы, позволяющие сохранять генеральную линию социально-экономической политики развития Дальнего Востока и всей Российской Федерации. Власти Якутии видят основную задачу своей экономической политики в развитии местного производства, создании благоприятных условий для инвестиционной деятельности и новых рабочих мест.

Глава региона активно работает с федеральным центром: местные СМИ сообщили, что в прошлом году он провел рекордное количество (около 60) встреч на федеральном уровне. Принял его и президент Владимир Путин. Егор Борисов не сбавляет активности и в текущем году: состоялись его встречи с несколькими министрами, главой «Газпрома» Алексеем Миллером, руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.

Будущее экономики Якутии основано на продолжении курса по развитию крупного производства и инфраструктурных проектов, а также создании нового индустриального облика республики. Об этом 25 апреля, выступая в парламенте региона с отчетом о деятельности органов исполнительной власти, заявил Егор Борисов.