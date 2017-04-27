Егор Борисов: «У Якутии 95 лет побед и достижений»
Власти республики видят основную задачу своей экономической политики в развитии местного производства, создании благоприятных условий для инвестиционной деятельности и новых рабочих мест
Якутск, 27 апреля 2017, 02:12 — REGNUM В связи с отмечаемым 27 апреля 95-летием со дня образования Якутской АССР глава региона Егор Борисов высказался о значении государственности в современных условиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Образование республики в 1922 он оценил как шанс сделать резкий скачок в развитии региона.
«До этого у нас в экономическом плане имелось только скотоводство, а после образования автономии началось промышленное освоение территорий. История
Сегодня среди всех регионов Дальнего Востока Якутия лидирует по естественному приросту населения, а продолжительность жизни в регионе за последние пять лет увеличилась с 66 до 70 лет.
Успешно реализуются ключевые проекты и программы, позволяющие сохранять генеральную линию социально-экономической политики развития Дальнего Востока и всей Российской Федерации. Власти Якутии видят основную задачу своей экономической политики в развитии местного производства, создании благоприятных условий для инвестиционной деятельности и новых рабочих мест.
Глава региона активно работает с федеральным центром: местные СМИ сообщили, что в прошлом году он провел рекордное количество (около 60) встреч на федеральном уровне. Принял его и президент Владимир Путин. Егор Борисов не сбавляет активности и в текущем году: состоялись его встречи с несколькими министрами, главой «Газпрома» Алексеем Миллером, руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.
Будущее экономики Якутии основано на продолжении курса по развитию крупного производства и инфраструктурных проектов, а также создании нового индустриального облика республики. Об этом 25 апреля, выступая в парламенте региона с отчетом о деятельности органов исполнительной власти, заявил Егор Борисов.
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