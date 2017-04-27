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Птичий грипп на Дону: Поголовье птиц в эпизоотическом очаге уничтожено

Общество

Ветеринары совершают обход по личным подсобных хозяйствам, находящихся в радиусе 10 километров

 Домашняя птица
Иллюстрация: ‪‪rostoblvet.ru‬
 Домашняя птица

Ростов-на-Дону, 27 апреля 2017, 03:42 — REGNUM  В Ростовской области специалисты принимают все возможные меры для того, чтобы избежать эпидемии птичьего гриппа. В частности, поголовье птиц в эпизоотическом очаге уничтожено, ветеринары осматривают личные подсобные хозяйства, расположенные в радиусе 10 километров от птицефабрик, где был обнаружен вирус. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-центре региональной станции по борьбе с болезнями животных 27 апреля.

Напомним, геном вируса гриппа А птиц был обнаружен у павших особей на территории птичников №3 и №6 ООО «Птицефабрика Маркинская», а также на участке подращивания №7 ООО «Евродон». Оба очага находятся в Октябрьском сельском районе.

По словам и.о. начальника управления ветеринарии региона Александра Овчарова, в ближайшее время в зоне поражения планируется провести ревакцинацию птицы. Ситуация с птичьим гриппом в целом охарактеризована как крайне сложная.

Ранее по теме: Птичий грипп в Ростовской области вновь поразил производителя индейки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная вспышка была обнаружена у крупнейшего производителя индейки, территория компании расположена как раз неподалеку от хутора Маркин, где на прошлой неделе был зарегистрирован очаг заболевания.

Ранее по теме: Ростовская область: Птичий грипп поразил птицефабрику

Ветеринары Ростовской области объявили птичьему гриппу бой

Впервые почти за девять лет вирус птичьего гриппа пришёл на Дон в конце 2016 года. Заболевание было найдено в образцах птицы, павшей на территории компании «Евродон» в Октябрьском и Красносулинском районах. В феврале объявили о вакцинации пернатых на всей территории региона во избежании эпидемии.

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Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области домашним птицам сделают прививки от гриппа

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Птичий грипп
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