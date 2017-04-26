К 95-летию Якутии в Москве впервые заложен Якутский сквер

Москва, , 21:26 — REGNUM В честь 95-летия со дня образования автономии Якутии в составе РСФСР в Москве заложен зеленый сквер, который получил название «Якутский». Сквер появился в Восточном административном округе на улице Рудневка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При содействии Департамента природопользования и охраны окружающей среды и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы 26 апреля в рамках акции столичного правительства «Миллион деревьев» десятки якутян — студенты, ветераны, члены якутского землячества и московские школьники высадили 52 дерева и 43 кустарника — всего 95 саженцев — ровно по количеству лет со дня образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики.

Организатором памятной экологической акции выступило Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации. «Сегодня мы выполнили почетную миссию — нашими общими усилиями в российской столице заложен сквер 95-летия образования Якутской республики. Мы не только чтим нашу историю, но и дарим радость жизни будущим поколениям», — сказал постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов.

Памятное событие по озеленению территории состоялось в рамках Года экологии в России и посвящено знаковым юбилейным датам — 95-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики, 95-летию одного из старейших представительств региона в Москве — Якутского, 385-летию вхождения Якутии в состав Российского Государства и Дню Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 апреля.

В экологической акции приняли участие Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Куприянов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, представители руководства префектуры Восточного административного округа и района «Косино-Ухтомский».

Отметим, что 17 апреля в Москве стартовал весенний этап акции «Миллион деревьев». Якутяне стали одними из первых, кто присоединился к главному весеннему московскому экособытию. В тот же день на одной из старейших улиц Москвы — Старой Басманной — представители республики уже высадили семь деревьев, а 27 апреля в сердце российской столицы — на Новом Арбате видными государственными деятелями Якутии будут высажены несколько именных зеленых саженцев.

«Мы рассчитываем на то, что в течение года — в рамках Года экологии — посадим в Москве 385 деревьев в честь знаменательной даты — 385-летия вхождения Якутии в Российское Государство», — отметил постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов.