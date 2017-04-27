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Число покусанных клещами на Кубани за неделю выросло почти в 1,5 раза

Общество

К началу мая все горсады в Краснодаре обработают от кровососущих насекомых

Клещ
JerzyGorecki
Клещ

Краснодар, 27 апреля 2017, 04:19 — REGNUM  В Краснодарском крае возросло количество людей, пострадавших от клещей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 27 апреля, если в 2016 году укушенных был 281 человек, то на 20 апреля 2017 года по поводу укусов кровососущими насекомыми в медучреждения обратился 331 человек — почти на 20% больше. Их них 130 дети до 14 лет.

На побережье Черного и Азовского морей с начала клещевого сезона на укусы клещей пожаловались почти 100 человек, треть из которых — маленькие жители Кубани.

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Клещи стали чаще в два раза кусать жителей Кубани

За неделю (с 13 по 20 апреля) число покусанных переносчиками Крымской геморрагической лихорадки увеличилось почти в 1,5 раза — с 232 до 331.

На сегодня от клещей уже обработано более 1018,2 тыс. кв. метров. Это 10% от запланированного. Всего акарицидная обработка будет проведена на площади в 10 150,3 тыс. кв. метров.

Обезопасят от кровососущих и посетителей парков Краснодара. Так, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы, санитарные мероприятия по уничтожению клещей и насекомых-вредителей уже провели в парке «Солнечный остров», Чистяковской роще, городском саду «Старая Кубань». 27 и 29 апреля плановая дезоброботка, которая проводится ежегодно в конце апреля в преддверии открытия паркового сезона, ждет парки «Городской сад» и имени 30-летия Победы.

«Работы по распылению специальных составов будут проводиться рано утром, когда в парках практически нет посетителей», — прокомментировал директор МУП «Парки, инвестиции, туризм» Игорь Рудских.

Займут дезинсекционные мероприятия несколько часов. На это время в парках будут выставлены ограждения и предупреждающие знаки, а горожанам рекомендуется воздержаться от прогулок. Также в местах распыления препаратов для борьбы с клещами будут дежурить сотрудники парков. Уже к вечеру доступ в зеленые зоны будет осуществляться в обычном режиме.

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Клещевой сезон
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