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Не парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая

Общество

Городу не хватило статуса для проведения полноценного парада Победы, но нижегородцев это не остановило

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Основной боевой танк Т-72Б3
Иллюстрация: Андрей Репин
Основной боевой танк Т-72Б3

Нижний Новгород, 26 апреля 2017, 21:11 — REGNUM  В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Военная техника готовится к торжественному маршу не смотря на то, что парад Победы Нижнему Новгороду не положен.

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Мобильный пункт связи Р-166-0,5 на базе БТР-80
Иллюстрация: Андрей Репин
Мобильный пункт связи Р-166-0,5 на базе БТР-80
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Перекур
Иллюстрация: Андрей Репин
Перекур

Оказалось, что статуса Нижнего Новгорода не достаточно для проведения парада. В соответствии с федеральным законодательством военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы могут проводиться в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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Боевая машина пехоты БМП-2
Иллюстрация: Андрей Репин
Боевая машина пехоты БМП-2
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В перерывах между тренировками можно позвонить маме
Иллюстрация: Андрей Репин
В перерывах между тренировками можно позвонить маме

Ни в одну их этих категорий Нижний Новгород не попадает. Но региональные власти и военные нашли выход. Принято решение, что в городе пройдет не парад, а парадное шествие.

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Артиллеристы
Иллюстрация: Андрей Репин
Артиллеристы

В шествии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие частей, находящихся на территории Нижегородской области, представители силовых структур военных учебных заведений. По площади Минина в День Победы пройдут пешие колонны и военная техника.

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РСЗО БМ-21 «Град»
Иллюстрация: Андрей Репин
РСЗО БМ-21 «Град»

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж

regnum author Андрей Репин
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