В Калуге выделили земли под строительство жилья для многодетных семей 

Калуга, , 20:41 — REGNUM 26 апреля состоялось очередное заседание городской думы Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В начале заседания глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил с 90-летием и вручил почетные грамоты двум юбилярам: председателю совета калужского областного отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Александру Днепровскому и председателю правления калужской областной благотворительной ассоциации жертв политических репрессий Нинель Мониковской.

«Александр Сергеевич и Нинель Петровна много лет трудились на благо нашего города, внесли значительный вклад в развитие культурной сферы Калуги, — сказал Александр Иванов. — Их жизнь — это пример для молодого поколения, пример стойкости и беззаветного служения родной стране».

В ходе заседания депутаты внесли поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета осталась без изменений, производится перераспределение средств по предложениям главных распорядителей. Так, за счет экономии от проведения закупок на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 1 млн рублей выделяет для оплаты задолженности за выполненные работы по паспортизации дорог. 1,8 млн рублей направят на ремонт тротуаров и автодорог, 1,2 млн рублей — на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

1,175 млн рублей потратят на проведение ремонта дворов и межквартальных проездов. 300 тысяч рублей направят на установку детских игровых комплексов. 7,25 млн рублей выделят на проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей.

2,25 млн рублей отвели на выполнение работ по сносу аварийных домов. 4,1 млн рублей выделят на устройство дренажа многофункционального спортивного зала и выполнение кадастровых работ.

Также депутаты приняли решение о постановке на учет бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны гидротехнические сооружения, расположенные в районе деревни Григоровка и в районе поворота на деревню Рождествено, водопроводные сети, расположенные в районе улицы Степана Разина, и канализационная сеть на улице Маршала Жукова.

Парламентарии утвердили генеральный план городского округа «город Калуга». Так, изменяются категории земель и функциональное зонирование, предусматривается выделение земель под жилищное строительство, в том числе для многодетных семей, в районе деревни Юрьевка, а также под размещение промышленных объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Депутаты внесли изменения в план приватизации муниципального имущества на 2017 год. В план дополнительно включили 13 объектов недвижимости: гаражи, лифтерные, разрушенное здание телятника, нежилые здания и помещения. Ранее эти объекты были включены в план приватизации 2016 года, но не были проданы.

На заседании было принято решение о присвоении почетных званий «заслуженный работник города Калуги». Почетное звание присвоено 38 калужанам: представителям образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

В книгу почета города Калуги были посмертно занесены участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Григорий Ермаков и директор завода «Калугаприбор» (с 1961 по 1988 год) Рудольф Крылов. «В годы своей работы в комсомоле мне довелось встречаться с Рудольфом Яковлевичем Крыловым, — рассказал Александр Иванов. — Он был одним из самых выдающихся руководителей предприятий нашего города, внес огромный вклад в укрепление промышленного потенциала и развитие Калуги».

Кроме того, депутаты приняли решение провести в 2017 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

Также на заседании утвердили дату проведения городского праздника выпускников. 24 июня 2017 года выпускники торжественно пройдут по площади Победы, улице Кирова, улице Ленина, площади Старый Торг.

Парламентарии поддержали предложение председателя бюджетного комитета Константина Сотскова о внесении изменений в положение «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий». Согласно поправкам, муниципальные предприятия не вправе заключать сделки на сумму, превышающую 500 тысяч рублей, без согласия городской управы и предварительного согласования проекта сделки депутатами городской думы.

В ходе часа контроля депутаты заслушали информацию о состоянии общегородских дорог и тротуаров. На 43 дорогах, отремонтированных в 2012—2016 годах, обнаружены дефекты, ведется претензионная работа. По расчетам управления городского хозяйства, на ямочный ремонт дополнительно потребуется 23 млн рублей.

В 2017 году, в связи с экономией бюджетных средств, ремонт проведут лишь на 4 объектах, по которым уже есть решения суда. Это тротуары на Можайской улице и в Сельском переулке, автомобильная дорого на Просторной улице и автомобильная дорога с тротуарами на Сельской улице. Стоимость работ составит 30 млн рублей. Также планируется выделить средства на устройство подходов к образовательным учреждениям.

Депутаты рекомендовали активизировать претензионную работу в отношении недобросовестных подрядчиков.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов поднял вопрос о перспективах обустройства тротуаров на улицах Литейная и Окружная. По мнению начальника управления городского хозяйства Алексея Дмитриева, для этого потребуются дополнительные денежные средства и, возможно, изъятие земельных участков. Данный вопрос решили рассмотреть на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Депутаты поддержали инициативу председателя комиссия по анализу деятельности муниципальных предприятий Юрия Титкова. Он предложил продолжить работу по оптимизации системы пассажирских перевозок, а также обратиться к руководству области с просьбой погасить задолженность перед МУП «Управление калужского троллейбуса» и к руководству города с просьбой рассмотреть вопрос о выделении средств на обновление парка техники МУП «УКТ».