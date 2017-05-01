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Прокатчик Андрей Ханин: «Когда завод — твоя семья»

Общество

Престиж рабочей профессии формируется в семье

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Дорога к проходной
Елена Миронова © ИА REGNUM
Дорога к проходной

Каменск-Уральский, Свердловская область, 1 мая 2017, 08:05 — REGNUM  Когда въезжаешь в третий муниципалитет Свердловской области Каменск-Уральский со стороны Екатеринбурга, одним из первых тебя встречает крупный завод «города огня и металла» — ОАО «КУЗОЦМ». Трудно представить себе Каменск без здания заводоуправления цветмета с аккуратными и цветущими летом клумбами перед проходной.

На предприятии трудится 900 человек, которые производят и отгружают широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. КУЗОЦМ является лидером в отрасли цветной металлообработки в России. Продукция завода экспортируется в 23 страны мира.

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Заготовки цветмета
Елена Миронова © ИА REGNUM
Заготовки цветмета

Прокатчик горячего металла пятого разряда, 35-летний Андрей Ханин трудится на КУЗОЦМ тринадцать лет. Пришел на завод во время учебы в политехническом колледже, практикантом. После получения диплома вернулся на КУЗОЦМ, где работали его папа, мама и двое братьев. Завод для Андрея и его родных — второй дом, вторая семья. Здесь трудится диспетчером и его жена Лариса. Сын Владислав во всем повторяет папу и мечтает, когда вырастет, работать на заводе… трактористом.

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В перерыв — на солнце
Елена Миронова © ИА REGNUM
В перерыв — на солнце
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Плавильщик Ханин
Елена Миронова © ИА REGNUM
Плавильщик Ханин

«Серьезный, ответственный, вдумчивый, прекрасный товарищ» — отзывается об Андрее Ханине его начальница, мастер Татьяна Старкова, единственная женщина во втором цехе. Впрочем, давно известно, что работающие на одном предприятии и связанные родственными узами люди стараются не уронить фамильную честь. Поэтому лучшее, что есть у завода — преемственность поколений.

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Мастер Татьяна Старкова — начальница и красавица
Елена Миронова © ИА REGNUM
Мастер Татьяна Старкова — начальница и красавица
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Солнце заглянуло в цех
Елена Миронова © ИА REGNUM
Солнце заглянуло в цех

Корреспонденту РЕ Андрей показал плавильный стан, которому 113 лет. Уникальное оборудование из прошлого века до сих пор работает и на нем делаются индивидуальные заказы, требующие ручной плавки. «В третьем цехе новое, автоматизированное оборудование, но раритет этот напоминает нам о том, как далеко за сотню лет шагнул прогресс в металлургии», — говорит Андрей Ханин.

Отношение к заводу, как нетъемлемой части собственной жизни, проявилось у Андрея в сложные для предприятия годы. В 2008 году КУЗОЦМ переживал экономические трудности. Андрей Ханин не сбежал в поисках лучшей зарплаты, остался, как и многие работники на родном предприятии, которое выплыло из кризиса благодаря верным кадрам.

Начальник отдела по работе с персоналом КУЗОЦМ Светлана Зяблицева отметила рост интереса молодежи к работе на предприятии. Четверть ребят после практики возвращается на завод. Из вновь прибывшей молодежи отсеивается около одного процента. «Не задерживаются ребята с завышенными ожиданиями, которые считают, что уже в учениках будут получать, как рабочие пятого разряда», — поясняет Светлана Зяблицева. Привлекает ребят на завод стабильная зарплата, перспективы роста и современное оборудование. И, конечно же, профессия, которая всегда прокормит, ведь 80% вакансий в центрах занятости приходится на рабочие специальности. Тогда как в офисных работниках наблюдается переизбыток. С хорошим рабочим тяжело расстаться, а вот «белые воротнички», не производящие продукт, первыми идут под нож сокращений.

Рабочая династия — живая история предприятия. Мама Андрея, Раиса Александровна Ханина, проработала электромонтером-обмотчиком на КУЗОЦМ 30 лет. Приехала она вместе со своим мужем Алексеем в Каменск-Уральский из Курганской области на учебу, сразу после школы. Получили специальности, завод принял их, как родных. Муж проработал электриком долгое время, до гибели в 1972 году. Потом Раиса Александровна одна растила троих детей. На ноги трем мальчишкам помогали подруги и товарищи по заводу. Трехкомнатная квартира — тоже от родного предприятия. «Сейчас молодежи, даже имеющей постоянный заработок, с трудом дают ипотеку. Андрею, несмотря на прочное финансовое положение, в ипотеке отказывают, не объясняя причины. Хотя доходы семьи, которые выше среднего заработка по городу, позволяют взять кредит», — сетует Раиса Александровна.

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Мама -лучший друг
Елена Миронова © ИА REGNUM
Мама -лучший друг

«На завод ОЦМ шли с охотой. К рабочим всегда было почтительное, уважительное отношение в наше время и от директора, и от начальников. Бригада была у нас душевная», — вспоминает Раиса Александровна советские времена. Простые труженики после смены зажигали в самодеятельности ДК «Современник». И сейчас общезаводские мероприятия, которые проходят в ДК, не обходятся без семьи Ханиных.

Есть у Раисы Александровны Ханиной страсть — разводить фиалки. В преддверии садово-огородного сезона ее любимые фиалки уступили место рассаде. И какой кютный дом обходится без питомцев? У бабушки Раи две собак — Мишутка и Ханик. Дружелюбные, общительные они встречают и провожают гостей дома, а вот кот Борька прячется от пришлых.

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К началу садового сезона рассада готова
Елена Миронова © ИА REGNUM
К началу садового сезона рассада готова
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Нежность фиалок украшает дом
Елена Миронова © ИА REGNUM
Нежность фиалок украшает дом
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Нежность фиалок украшает дом
Елена Миронова © ИА REGNUM
Нежность фиалок украшает дом

Ленинский поселок вырос вокруг завода. Здесь родился и вырос герой нашего фоторепортажа. И согласно традиции живет тут. Здесь закончил школу N4. Здесь увлекся футболом. Семилетним мальчишкой он пришел в детско-юношескую команду «Старт». Сейчас защищает ворота заводской футбольной команды, которая берет призовые места на городских чемпионатах.

Семья Ханиных культивирует активный, подвижный отдых. Младший Владислав ходит с папой на тренировки. Кстати, папа Андрей — противник гаджетов в детских руках.

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В субботу с папой
Елена Миронова © ИА REGNUM
В субботу с папой
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Подтягивайся, сынок. Будешь большим, как папа!
Елена Миронова © ИА REGNUM
Подтягивайся, сынок. Будешь большим, как папа!
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Здравствуй, мяч!
Елена Миронова © ИА REGNUM
Здравствуй, мяч!

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regnum author Елена Миронова
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1 мая 2017 года
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