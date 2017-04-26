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Дело Чудновец: Верховный суд отказал вожатому в кассации

Общество

Родственники Данилы Безбородова продолжат борьбу за его освобождение

В Верховном суде
Иллюстрация: Vsrf.ru
В Верховном суде

Курган, 26 апреля 2017, 19:52 — REGNUM  Верховный суд России отказал адвокату бывшего вожатого лагеря «Красные Орлы» (Курганская область) Данилы Безбородова Сергею Бадамшину в кассации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец молодого человека Фёдор Безбородов.

Как следует из сообщения на сайте суда, жалоба поступила 14 марта. Решение было принято вчера, 25 апреля. «Отказано в передаче кассационной жалобы», — таков вердикт суда.

«Дождёмся определения, чем ВС мотивировал отказ, и будем обращаться к председателю ВС. Пока так», — прокомментировал Фёдор Безбородов корреспонденту ИА REGNUM дальнейшие действия по вызволению своего сына из колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вожатый Данила Безбородов и воспитательница Татьяна Куршева отбывают соответственно трёхлетний и шестилетний срок. Их обвинили в издевательстве над ребёнком — воспитанником лагеря. При этом, как отмечает защита, суд принял во внимание лишь показания ребёнка, при этом объективные доказательства их невиновности не были приняты.

6 марта из колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области была освобождена уборщица Евгения Чудновец, которая 8 ноября 2016 года была осуждена за репост видео с ребёнком. Её обвинили в распространении детской порнографии. 6 марта суд признал свою ошибку и постановил снять с неё всё обвинения и немедленно освободить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура решила заняться изучением законности приговора Даниле Безбородову.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Чудновец: Прокуратура проверит законность приговора вожатому

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