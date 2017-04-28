Пятница, 28 Апреля 2017 года
02:42:04 МСК

Есть ли выход из виртуальной ловушки?

Общество

22 апреля 1908 года в деревне Вырица, расположенной к югу от Петербурга, родился Иван Антонович Ефремов, будущий выдающийся ученый и писатель-фантаст

Ефремов в Монгольской экспедиции. 1948
Ефремов в Монгольской экспедиции. 1948

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  Иван Ефремов — выдающийся советский писатель-фантаст, создатель антиутопии «Час Быка», предугадавший возможность создания общества, порабощенного через управление подсознанием. Об этом рассуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Можно сосредоточить внимание на «этом» Ефремове. Но необходимо помнить и о другом его выражении — серьезном футурологе, мечтавшем об освоении новых рубежей человеческих способностей с помощью развитой техники, стоящей вровень с возможностями нового человека и развивающейся вместе с ним. Техника у Ефремова существует как продолжение человеческих органов чувств, даже пилот космического корабля летит в его книге подобно птице, а не оператору перед пультом.

В этом отличие миров «Туманности Андромеды» или от нашей цифровой цивилизации, ставящей барьер между человеком и его же собственным восприятием. Здесь начинается тот провал в виртуальность, на который так любят сетовать современные создатели мрачных предсказаний о будущем человечества.

Во многом и постмодернистские утверждения об объективной безысходности окружившей нас информационной стены основаны на той же ошибке восприятия. Но выход есть, он прост и лежит на поверхности. Цифровое пространство должно занять приличествующее ему место резервуара памяти и не более того, а открытие и освоение новых пространств и миров станет уделом освобожденного человека будущего.

Подробности читайте в статье: Преодолевший время. Памяти Ивана Ефремова

Также предлагаем вашему вниманию другие статьи Игоря Юдкевича

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
28.04.17
История благих намерений
БернШвейцария Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Андрей ВыползовРейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
БерлинГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
28.04.17
ЦБ обсудит ключевую ставку: оснований ее удерживать нет
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Рубен Заргарян«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Арсен Мелик-Шахназаров«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Вячеслав ЗилановКурильские рыболовные страдания
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
Улан-БаторМонголия Проблемы Байкала Политика
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
NB!
27.04.17
Анастасия СуховерковаКипрский конфликт: противостояние перешло в море
НикосияКипр Кипрский конфликт Политика
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
Нью-ЙоркСША Информационная война против России Политика
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Общество
ещё главное