Есть ли выход из виртуальной ловушки?

Санкт-Петербург, , 02:02 — REGNUM Иван Ефремов — выдающийся советский писатель-фантаст, создатель антиутопии «Час Быка», предугадавший возможность создания общества, порабощенного через управление подсознанием. Об этом рассуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Можно сосредоточить внимание на «этом» Ефремове. Но необходимо помнить и о другом его выражении — серьезном футурологе, мечтавшем об освоении новых рубежей человеческих способностей с помощью развитой техники, стоящей вровень с возможностями нового человека и развивающейся вместе с ним. Техника у Ефремова существует как продолжение человеческих органов чувств, даже пилот космического корабля летит в его книге подобно птице, а не оператору перед пультом.

В этом отличие миров «Туманности Андромеды» или от нашей цифровой цивилизации, ставящей барьер между человеком и его же собственным восприятием. Здесь начинается тот провал в виртуальность, на который так любят сетовать современные создатели мрачных предсказаний о будущем человечества.

Во многом и постмодернистские утверждения об объективной безысходности окружившей нас информационной стены основаны на той же ошибке восприятия. Но выход есть, он прост и лежит на поверхности. Цифровое пространство должно занять приличествующее ему место резервуара памяти и не более того, а открытие и освоение новых пространств и миров станет уделом освобожденного человека будущего.

Подробности читайте в статье: Преодолевший время. Памяти Ивана Ефремова

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