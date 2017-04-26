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Тамбовская область готовится к проведению акции «Бессмертный полк»

Общество

В 2016 году в акции приняли участие около 68 тыс. жителей области

«Бессмертный полк»
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
«Бессмертный полк»

Тамбов, 26 апреля 2017, 19:01 — REGNUM  В Тамбовской области активно проходит подготовка к акции «Бессмертный полк». В акции примут участие около 700 волонтеров, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

О том, как присоединиться к шествию, рассказал на брифинге руководитель тамбовского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Тигран Маркарян. Штаб регионального отделения акции «Бессмертный полк» находится в библиотеке имени А. С. Пушкина. 9 мая именно у здания библиотеки и будет формироваться колонна.

Шествие начнется в 15:00 на площади Ленина. Колонна будет двигаться в сторону Ледового дворца спорта «Кристалл», на площадке у которого пройдет концерт. Записываться заранее для участия в акции не нужно. Достаточно прийти к месту сбора и встать в колонну.

Планируется, что в акции примут участие около 700 волонтеров. Стать волонтером может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте в профильных группах в социальных сетях, пройти специальное обучение. Во время акции волонтеры оказывают самую разную помощь. Отвечают на все возникающие у тамбовчан вопросы, создают «живую» цепь, работают с трибунами, сопровождают ветеранов, оказывают медицинскую помощь (в их числе есть волонтеры-медики).

Так, Татьяна Муравьева входит в число ста лучших волонтеров страны. В акции «Бессмертный полк» принимает участие в третий раз. Этот опыт для нее, как и для других ребят, бесценен. Это гордость за свою страну, единение, возможность еще раз сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо над головой.

По словам главы города Моршанска Алексея Банникова, чувства, когда в одной колонне с ним идут сын и внук вместе с портретами двух его дедов, не передать словами. С каждым годом все больше людей присоединяются к акции. Например, ее участниками в Моршанске станут от 3 до 5 тыс. человек. А вот сам Алексей Викторович в этом году пойдет не по улицам Моршанска — станет участником шествия в Страсбурге.

По инициативе президента России Владимира Путина акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет и в зарубежных странах. Тамбовчане в ней также примут участие. Несколько делегаций региона отправятся в разные города и страны, в том числе и во французский Страсбург. В состав делегации, по словам Алексея Банникова, войдет девять человек. Это люди разного возраста и профессий из Тамбова, Моршанска, Кирсанова, входящие в организацию «Паломничество Тамбов». На месте к ним присоединятся граждане России, живущие за рубежом.

В 2016 году в акции «Бессмертный полк», проходящей в регионе, приняли участие более 68 тыс. человек. Около 20 тыс. прошли колонной в Тамбове.

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