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Деньги на День Победы в Ярославле возьмут у убыточного электротранспорта

Общество

Который заложил банку трамваи для выплаты зарплаты

Троллейбус в Ярославле
Троллейбус в Ярославле

Ярославль, 26 апреля 2017, 18:17 — REGNUM  АО «Яргорэлектротранс», принадлежащий мэрии Ярославля, перечислит в Фонд развития Ярославля 200 тыс рублей в качестве благотворительной помощи на праздничное украшение к Дню Города и Дню Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник на предприятии.

Такое решение принял директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте предприятие заложило 35 трамваев банку для открытия кредитной линии из-за нехватки оборотных средств.

Интересно, что руководитель Фонда развития Ярославля Владимир Голов в своем письме (копия имеется в редакции ИА REGNUM ) просил у городского предприятия лишь 20 тыс рублей, вероятно, понимая сложное положение предприятия. Однако директор Ильхам Худиев своей резолюцией распорядился выделить сумму в 10 раз большую. Деньги пойдут «на городские мероприятия и праздничное оформление Ярославля — столицы Золотого кольца».

Перед Новым годом «Яргорэлектротранс» купил гирлянд для праздничного формления города на сумму около 3 млн рублей. Также с 2017 года стоимость проезда в Ярославле выросла с 20 рублей до 23, это было объяснено отсутствием денег в бюджете города на субсидию транспортным предприятиям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле 35 трамваев стали залогом под кредит

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День Победы
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