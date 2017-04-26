В Крыму появится питомник-приют для диких животных

Симферополь, , 18:14 — REGNUM Питомник для диких животных планируется создать в Крыму. Об этом на пресс-конференции 26 апреля сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев.

«Хочу вам сообщить, что на 90% принято решение нами, поэтому будет создан питомник диких животных. Практически мы уже решили, где он будет находиться, мы уже готовим программу для его создания. Наши крымские специалисты выезжают в Геленджик, где успешно действует данное учреждение», — цитирует Компанейцева ИА «Крыминформ»

Местом создания питомника выбран Куйбышевский лесхоз — на территории военной базой.

«Там огромная территория, больше 10 га уже со всей инфраструктурой: с электричеством, асфальтовыми дорогами, водоснабжением», — сказал заместитель министра.

Питомник будет создан для содержания диких животных, в частности, тех, кто пострадал от действий фотографов-живодеров, предлагающих туристам сфотографироваться с замученными животными «на память». По словам Компанейцева, Крым нуждается в таком питомнике.

Что касается финансирования, то рассматривается две возможности: бюджетные средства, а также деньги, которые выделяются на содержание бездомных животных.

Проблема незаконного содержания диких животных, в том числе и для «развлечения» туристов, для Крыма крайне актуальна. Каждый сезон полиция штрафует «фотографов», которые предлагают туристам снимки с дикими птицами, животными: в 2016 году полицией в Крыму было изъято около сотни животных. На улицах крымских курортов в прошлом году была развернута агитационная кампания, призывающая туристов не прибегать к услугам живодеров. Однако пока ситуацию в корне изменить не удалось: спрос остается, штрафы не слишком высокие, а животные для таких фотографов и так — расходный материал.