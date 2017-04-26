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Ярославским диабетикам не помогают отечественные лекарства

Общество

Власти на обращения больных не реагируют

Сахарный диабет
Иллюстрация: Pixabay.com
Сахарный диабет

Ярославль, 26 апреля 2017, 17:08 — REGNUM  Больные сахарным диабетом в Ярославской области заявляют, что им не помогают отечественные препараты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной общественной организации больных сахарных диабетом.

Полгода назад руководство ярославского департамента здравоохранения, ссылаясь на распоряжение правительства страны, заменило импортные лекарства от сахарного диабета на произведённые в России.

«Буквально сразу к нам в организацию стали обращаться люди и жаловаться, что новые лекарства не обладают лечебным эффектом. У некоторых людей даже идет аллергическая реакция на новый инсулин. Мы тогда обратились в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, но нам в отделе лекарственного обеспечения сказали, что ничем помочь не могут, и все желающие могут покупать импортные лекарства за свой счет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ЯОО больных сахарных диабетом Владимир Аронов.

В этой организации больных сахарным диабетом состоит 500 человек, а всего в Ярославской области зарегистрировано свыше 43 000 диабетиков. Еще 10−15 тысяч человек, по мнению специалистов, не знают о своей болезни или скрывают ее.

Организация больных сахарным диабетом обратилась к 47 депутатам областной думы. Диабетики просили помочь вернуть действенные лекарства или, на крайний случай, выделить деньги на закупки импортных препаратов.

Николай Александрычев, по словам авторов обращения, отделался отпиской. Павел Исаев и Сергей Балабаев сделали депутатские запросы в правительство Ярославской области и врио губернатора соответственно.

«Десять дней назад нам должен был прийти ответ на наше письмо к и.о. губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову, но глава региона пока молчит. Тогда мы обратились к председателю муниципалитета города Павлу Зарубину, и он обещал в ближайшее время нас принять», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Аронов.

Кроме этого, у больных сахарных диабетом есть еще ряд проблем организационного характера. Они не могут в один прием получить таблетки и инсулин длительного и короткого действия. Им приходится по 2−3 раза отпрашиваться с работы, чтобы получить полный пакет лекарств.

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