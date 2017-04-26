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Eurostat: В 2016 число получивших убежище возросло более чем в два раза

Общество

Германия предоставила убежище 445 тыс. беженцам в 2016 году

Люксембург, 26 апреля 2017, 16:53 — REGNUM  Число беженцев, получивших убежище в странах Европейского союза, увеличилось более чем в два раза в 2016 году по сравнению с 2015 годом, согласно данным статистической службы Eurostat, 26 апреля сообщает Reuters.

Германия предоставила убежище 445 тыс. беженцев в 2016 году, что в три раза больше, чем в 2015 году. Также наибольшее число мигрантов приняли Швеция, Италия и Франция.

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Хотя европейское пограничное агентство Frontex сообщило о сокращении числа беженцев и мигрантов, прибывших в Европейский союз с 2015 года по 2016 год, увеличение числа лиц, получивших убежище, может, по крайней мере частично, отразить длительность процедуры оформления документов.

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Согласно данным Eurostat, более половины беженцев, получивших убежище в 2016 году, были выходцами из Сирии. Каждый 10 беженец был гражданином Ирака или Афганистана.

Напомним, чуть более 700 тыс. беженцев получили убежище в европейских странах в 2016 году. В 2015 году число получивших убежище составило 330 тыс. человек.

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