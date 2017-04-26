Глава одного из районов Молдавии задержан по подозрению в коррупции
Его подозревают в фальсификации тендеров в рамках проектов, финансируемых ЕС
Кишинёв, 26 апреля 2017, 16:33 — REGNUM Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержали 26 апреля председателя Криулянского района республики Юрия Андриуцу. Как сообщили в пресс-службе НЦБК, чиновник задержан на 72 часа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ого подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он причастен к фальсификации тендеров, проведенных в рамках проектов финансируемых ЕС.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет тюремного заключения и запрет на занятие определенных должностей в течение 10 лет.
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