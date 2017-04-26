В долине у Изборской крепости остановили незаконное строительство

Изборск, Псковская область, , 16:20 — REGNUM В Изборске Псковской области выявлен факт незаконного строительства на заповедной территории — в охранной зоне музея-заповедника «Изборск» недалеко от юго-восточного берега Городищенского озера. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по охране объектов культурного наследия, на этом земельном участке, где запрещено любое новое строительство, был возведён фундамент из бетонных блоков и металлический каркас некоего сооружения.

СМИ выяснили, что арендатором участка является экс-руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и бывший кандидат на пост главы Псковского района, член КПРФ Олег Михайлов. По данным чиновников, земельный участок был предоставлен ему в аренду администрацией Печорского района в 2015 году, но только для ведения садоводства без права застройки. 21 апреля в региональный комитет по охране объектов культурного наследия был представлен проект «быстровозводимого здания ангарного типа», которое предполагалось возвести на данном участке, при этом сам Михайлов в СМИ заявил, что на участке идёт монтаж, а не строительство, а в новом здании мог бы разместиться Центр средневековой культуры.

В комитете по охране культурного наследия Псковской области уверяют, что запланированный к строительству объект по проекту представляет собой 2-этажный дом на блочном фундаменте, и такой проект не может быть согласован из-за противоречия правовым режимам охраняемой территории.

«24 апреля арендатор земельного участка получил предписание комитета о приостановке строительных работ и сообщил, что работы по установке здания ангарного типа на принадлежащем ему участке остановлены», — сообщили в комитете.

Вместе с тем скандал в заповедной зоне дошёл до губернатора Псковской области Андрея Турчака. По его поручению администрация Печорского района проверит законность использования земельного участка в Изборско-Мальской долине. «В случае, если снос фундаментов и металлоконструкций не будет произведён, будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, Изборско-Мальская долина — памятник природы Псковской области, начинающийся у подножия знаменитой Изборской крепости. Воды палеозойских отложений долины выходят на поверхность в виде многочисленных источников, самые известные из них — «Словенские ключи».