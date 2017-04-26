Среда, 26 Апреля 2017 года
17:22:01 МСК

В долине у Изборской крепости остановили незаконное строительство

Общество

Арендатором земельного участка оказался экс-руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и бывший кандидат на пост главы Псковского района, член КПРФ Олег Михайлов

Изборск, Псковская область, 26 апреля 2017, 16:20 — REGNUM  В Изборске Псковской области выявлен факт незаконного строительства на заповедной территории — в охранной зоне музея-заповедника «Изборск» недалеко от юго-восточного берега Городищенского озера. Как сообщили ИА REGNUM в комитете по охране объектов культурного наследия, на этом земельном участке, где запрещено любое новое строительство, был возведён фундамент из бетонных блоков и металлический каркас некоего сооружения.

СМИ выяснили, что арендатором участка является экс-руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и бывший кандидат на пост главы Псковского района, член КПРФ Олег Михайлов. По данным чиновников, земельный участок был предоставлен ему в аренду администрацией Печорского района в 2015 году, но только для ведения садоводства без права застройки. 21 апреля в региональный комитет по охране объектов культурного наследия был представлен проект «быстровозводимого здания ангарного типа», которое предполагалось возвести на данном участке, при этом сам Михайлов в СМИ заявил, что на участке идёт монтаж, а не строительство, а в новом здании мог бы разместиться Центр средневековой культуры.

В комитете по охране культурного наследия Псковской области уверяют, что запланированный к строительству объект по проекту представляет собой 2-этажный дом на блочном фундаменте, и такой проект не может быть согласован из-за противоречия правовым режимам охраняемой территории.

«24 апреля арендатор земельного участка получил предписание комитета о приостановке строительных работ и сообщил, что работы по установке здания ангарного типа на принадлежащем ему участке остановлены», — сообщили в комитете.

Вместе с тем скандал в заповедной зоне дошёл до губернатора Псковской области Андрея Турчака. По его поручению администрация Печорского района проверит законность использования земельного участка в Изборско-Мальской долине. «В случае, если снос фундаментов и металлоконструкций не будет произведён, будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, Изборско-Мальская долина — памятник природы Псковской области, начинающийся у подножия знаменитой Изборской крепости. Воды палеозойских отложений долины выходят на поверхность в виде многочисленных источников, самые известные из них — «Словенские ключи».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное строительство и самозахваты земель
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
ещё главное